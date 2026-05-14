La gente joven prefiere no comprar pescado, bien por tiempo o porque es demasiado caro, pero la crisis ya se nota en el sector

Los mercados, en riesgo por la falta de pescaderos: "Son oficios que realmente están desapareciendo"

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La cesta de la compra es algo que cada vez más familias tienen más difícil afrontar como gasto semanal. La subida de precios se ha visto reflejada en muchos productos, especialmente el pescado, que ha incrementado su precio hasta un 8% en el último año.

Su precio es una de las razones que explica la falta de demanda por parte de los consumidores, lo que también afecta al sector ya que ha caído un 30% en la última década y por el que muchas pescaderías y establecimientos han tenido que cerrar sus puertas.

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Hay lugares de España como Galicia cuyo gobierno tuvo que aprobar un bono de 50 euros para que las personas comprasen pescado y el sector no siguiese cayendo en picado. Muchos pequeños locales del lugar que llevan dedicándose toda su vida a este negocio, como los abuelos de Carolina, ven que no tiene mucho futuro.

Miles de negocios que cierran por la falta de ventas

Sus nietos quieren seguir con el negocio familiar, pero es incompatible con un futuro no muy lejano: "Yo tengo dos hijos que en alguna ocasión me comentan que quieren quedarse en la tienda a trabajar y yo les digo que creo que no les saldrá a cuenta quedarse un negocio como el nuestro", dice Carolina.

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El pescado ya no está en el plato de los españoles, sino que en la última década las cifras han reflejado una caída del 30% que ha obligado a más de 5.000 pescaderías a echar el cierre porque las ventas ya no eran las suficientes para mantener a flote el negocio.

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El cambio de alimentación en los jóvenes

Lo afirman muchas personas, pero lo conocen muy de cerca los que todavía se dedican a este sector y saben quien será un cliente fiel hasta el momento: "La gente mayor tiende más a comer pescado e incluso a comprar pescado para sus hijos, sus nietos, porque la juventud no tiene tiempo de comprar pescado".

La subida del precio no es lo único que le hace un flaco favor al pescado, sino que el cambio de habito en la alimentación también explica el por qué hay un sector de la gente joven que no quiere comprar pescado: el tiempo. Muchos jóvenes compran comida ya preparada, que solo se tenga que calentar y comer, porque el pescado si necesitan más tiempo de cocina.

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Aunque el pescado no sea muy comprado por los consumidores, en los restaurantes cambia la realidad y han visto que cada vez más personas prefieren pedir algo de pescado, especialmente el sushi o el ceviche, dos tipos de comida que se han puesto más de moda.