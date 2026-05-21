Solo el pago final del pedido se realizará de forma natural a través de la propia aplicación de Just Eat, el resto será por WhatsApp

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Just Eat Takeaway quiere adelantarse a la competencia y ha llegado a un acuerdo con Meta, propietaria de WhatsApp, para permitir realizar pedidos directamente desde esta popular aplicación de mensajería instantánea. El nuevo sistema combina la búsqueda y selección dentro del chat con el pago final en la aplicación de Just Eat. España y Países Bajos serán los dos primeros mercados en los que este cambió se materializará.

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Según una nota de prensa de la compañía de ‘delivery’, se trata del “primer sistema de pedidos de comida y productos de venta minorista en Europa a través de WhatsApp”, y funcionará inicialmente como programa piloto en estos dos países durante el segundo trimestre de 2026.

Cómo funcionará el proceso de pedido

Según explican, el usuario iniciará la compra directamente en WhatsApp. A través de un chat, podrá buscar restaurantes o tiendas, consultar opciones y seleccionar los productos que desea. Todo este proceso se realizará sin salir de la aplicación de mensajería.

La clave del sistema es un asistente integrado que interpreta el lenguaje natural. La compañía explica que es capaz de entender mensajes escritos de forma poco estructurada y ofrecer recomendaciones relevantes. En palabras de Mert Öztekin, director de tecnología de Just Eat Takeaway, el objetivo es evolucionar hacia “un asistente personal con IA que comprende la intención del cliente en tiempo real”.

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Una vez elegido el pedido, el usuario será redirigido a la aplicación de Just Eat únicamente para completar el pago. No habrá cambios en los métodos de pago disponibles: se utilizarán los mismos que ya existen en la app. Tampoco se modifica el sistema de entrega, que seguirá funcionando como hasta ahora.

Así, WhatsApp se convierte en la puerta de entrada a través del cual el usuario inicia la conversación, busca opciones y configura su pedido. Just Eat mantiene el control del proceso transaccional, ya que el pago y la confirmación final seguirán realizándose en su aplicación.

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La empresa subraya que, a diferencia de usos anteriores de WhatsApp como canal de soporte, esta integración permite completar todo el proceso de compra desde el chat. Geraldine Bouma, directora de Meta para el Benelux, señala que “para muchas personas en todo el mundo, comunicarse con las empresas para consultar planes de viaje, hacer una reserva o explorar un catálogo ya es algo habitual”, y que esta nueva función amplía esas posibilidades al ámbito de la comida a domicilio.

Por qué Just Eat introduce este cambio

La compañía afirma que busca conectar con los consumidores “donde pasan su tiempo en el mundo digital”. WhatsApp, con más de 3.000 millones de usuarios mensuales, es una plataforma clave para ello. Además, la empresa enmarca esta novedad dentro de una estrategia global para unificar la experiencia de su aplicación móvil y reforzar su apuesta por la automatización y la inteligencia artificial.

Öztekin explica que esta integración no es solo un nuevo canal, sino parte de una transformación más amplia: “Estamos redefiniendo el paradigma de la comodidad”, afirma, y añade que la prioridad es “impulsar la excelencia operativa mediante la automatización y la tecnología inteligente que simplifica la vida de los consumidores”.