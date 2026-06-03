La factura de la luz tiene un coste oculto: así puedes identificarlo y evitar pagar de más

Es importante ser conscientes de que una parte significativa de lo que pagas cada mes no tiene nada que ver con la electricidad que has consumido

Cambiar un electrodoméstico puede suponer hasta 300 euros menos al año en consumo eléctrico

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La factura de la luz tiene una particularidad que la hace diferente a casi cualquier otro recibo doméstico, y es que una parte significativa de lo que pagas cada mes no tiene nada que ver con la electricidad que has consumido. No depende de cuántas horas hayas tenido la calefacción encendida, ni de si pusiste la lavadora dos veces o cuatro. Está ahí igualmente. Y toca pagarla igualmente. Entender qué es ese coste y cómo funciona es el primer paso para dejar de pagar de más.

Una estructura que muy pocos conocen

Una factura eléctrica española se compone de tres capas que se superponen. La primera es el coste de la energía: lo que vale el kWh que has consumido. La segunda son los costes regulados, como los peajes y cargos, que no fija tu comercializadora sino el Estado. La tercera son los impuestos: el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA.

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Los impuestos representan aproximadamente el 30% del importe final que pagas cada mes. Si sumamos los peajes regulados, más del 40% de tu factura está fuera de tu control. Esto explica una paradoja que muchos consumidores han experimentado: el precio de la electricidad en el mercado baja, pero su recibo apenas se mueve. Si el precio del kWh baja un 20%, la factura total solo se reducirá aproximadamente un 10-12%, porque la mitad está compuesta de costes fijos e impuestos.

Los peajes y cargos: el 40% que no eliges

Las tarifas de peajes y cargos no dependen de las compañías eléctricas ni de la tarifa contratada por los consumidores y suponen aproximadamente el 40% de la factura eléctrica. Al tratarse de un coste regulado, cada vez que cambian, la comercializadora actualiza automáticamente la tarifa.

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Los peajes los fija la CNMC y financian las redes de transporte y distribución —las infraestructuras por las que circula la electricidad hasta tu contador—. Los cargos los establece el Ministerio para la Transición Ecológica y cubren otros costes del sistema: renovables, bono social, costes extrapeninsulares. Tanto los peajes como los cargos se aplican automáticamente por ley a todos los contratos de electricidad en España, independientemente de la compañía o de si estás en el mercado libre o en el regulado. En 2026, los costes regulados subieron un 4,1%, lo que, junto al incremento por la financiación del bono social, supone un encarecimiento de la factura de 15,03 euros al año.

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Los impuestos: dos capas que se acumulan

La factura incluye dos impuestos principales que se aplican de forma acumulativa: primero se calcula el Impuesto Especial sobre la Electricidad sobre la base imponible —actualmente al tipo del 5,11%— y después se aplica el IVA sobre el total, incluyendo ese impuesto. Desde enero de 2025, el IVA de la luz volvió al tipo general del 21%, que se mantiene en 2026. Este impuesto se aplica sobre el total de la factura: no solo sobre la energía consumida, sino también sobre los peajes, cargos, servicios adicionales y el propio impuesto eléctrico.

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El efecto de la acumulación es mayor de lo que parece. Sobre una base de 50 euros entre potencia, energía y peajes, los impuestos suponen más o menos unos 14 euros adicionales sobre el importe inicial.

Dónde sí puedes hacer algo

La parte regulada e impositiva de la factura es intocable para el consumidor. Pero el 60% restante sí depende de decisiones propias, y ahí es donde hay margen real de ahorro. El primer punto de revisión es la potencia contratada. Muchos hogares tienen contratada más potencia de la que realmente necesitan. Este coste fijo mensual no depende de cuánto se consuma ni del precio de la luz, por lo que aunque el mercado mejore, se seguirá pagando de más si la potencia no está ajustada. El segundo es la tarifa. Revisar la potencia contratada, ajustar los hábitos de consumo y elegir una tarifa que encaje con la forma de usar la electricidad puede compensar cualquier subida de costes regulados y ahorrar entre 200 y 400 euros al año. Infobae

La herramienta más directa para hacer ese diagnóstico sin coste es el comparador oficial de la CNMC, accesible a través del código QR que aparece en cualquier factura. Carga automáticamente los datos del suministro y muestra qué tarifas del mercado se adaptan mejor al perfil de consumo de ese hogar concreto.