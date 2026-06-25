La OCU ha advertido que los seguros de las agencias online son insuficientes fuera de la Unión Europea

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este jueves de que las pólizas de seguro ofrecidas por las agencias de viajes online durante el proceso de contratación son insuficientes para desplazamientos fuera de la Unión Europea.

Según un análisis realizado por la organización sobre varias pólizas comercializadas para destinos internacionales como Japón, los límites de gasto para asistencia sanitaria oscilan entre los 12.000 y los 150.000 euros.

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La contratación de seguros de las agencias online

Esta cuantía queda lejos del mínimo de 1.000.000 de euros que la asociación recomienda para viajar a regiones de África, América, Asia, Oceanía y determinados países europeos no comunitarios, donde los costes derivados de accidentes o enfermedades pueden ser elevados.

Para viajes nacionales o dentro del territorio donde rige la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) -que incluye a la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, el Reino Unido y Suiza-, la OCU señala que la cobertura médica de la Seguridad Social es suficiente.

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No obstante, la organización ve viable la contratación de los seguros de las agencias online en estos destinos específicos para complementar la asistencia con servicios no sanitarios, tales como copagos locales, traslados o la repatriación en transporte medicalizado.

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Dentro de este ámbito geográfico, el estudio de la asociación ha destacado positivamente las pólizas asociadas a firmas como Logitravel, eDreams, Buscounchollo y Atrápalo.

Las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios

Ante esta situación, la OCU recomienda a los usuarios que viajen fuera del entorno comunitario contratar pólizas más completas directamente con compañías aseguradoras especializadas.

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Asimismo, aconseja revisar los contratos vigentes de seguros de hogar, salud, automoción, decesos o las condiciones de las tarjetas de pago, dado que sus capitales de cobertura por responsabilidad civil o accidentes suelen ser acumulables al seguro de viaje específico.

Por último, la organización recuerda que este tipo de pólizas de asistencia cubren únicamente urgencias sobrevenidas, quedando habitualmente excluidas las enfermedades crónicas o preexistentes, las complicaciones por embarazo avanzado y la práctica de deportes de riesgo si no se notifican expresamente.