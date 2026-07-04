Sergio Delgado 04 JUL 2026 - 07:30h.

Cristina Casillas, experta en finanzas, aconseja cuál es la mejor forma de invertir la paga extra de verano: "Cuando se interpreta como dinero 'extra', es más fácil gastarlo sin pensar"

¿Es mejor dividir el sueldo en 12 o en 14 pagas? Los 4 factores en los que hay que fijarse antes de elegir, según una experta

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Cada año, millones de trabajadores españoles reciben la paga extraordinaria con la sensación de disponer de un dinero adicional que puede terminar financiando unas vacaciones, las rebajas o algún que otro capricho. Sin embargo, existe un error muy común: la paga extra no es un premio ni un ingreso inesperado, sino una parte del salario anual que simplemente se cobra en otro momento.

"Porque, aunque llegue en un pago separado, la paga extra forma parte del sueldo anual. No es un premio ni un ingreso adicional, sino una parte del salario que se cobra en otro momento del año", explica Cristina Casillas, experta del comparador financiero HelpMyCash. A su juicio, la forma en la que se interpreta ese dinero condiciona completamente el uso que se hace de él.

La diferencia entre gastar la paga extra o utilizarla para mejorar las finanzas

Muchos hogares consideran la paga extraordinaria como un margen para gastar más. Sin embargo, la experta cree que esa forma de entenderla suele desembocar en decisiones poco meditadas. "Cuando se interpreta como dinero 'extra', es más fácil gastarlo sin pensar demasiado", señala.

Frente a esa reacción, propone cambiar completamente el enfoque y tratar ese ingreso igual que cualquier otra nómina. "En cambio, si se trata como una nómina más, se puede usar destinar a ahorrar, reducir deuda o cubrir algún objetivo pendiente", añade.

Ese cambio de perspectiva puede marcar la diferencia entre terminar el año con las cuentas saneadas o empezar el siguiente con menos ahorro y los mismos problemas financieros que antes de cobrar la paga.

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El error que más se repite con la paga extraordinaria

Para la especialista, el principal fallo no consiste en gastar parte del dinero, sino en hacerlo sin haber decidido previamente cuál será su destino. "El principal fallo es cobrar la paga, dejarla en la cuenta y empezar a gastar sin haber marcado prioridades", afirma.

La solución, explica, no requiere grandes conocimientos financieros. Basta con dedicar unos minutos a revisar la situación económica antes de mover ese dinero. "Para evitarlo, conviene hacer una revisión rápida antes de tocar ese dinero: qué deudas tengo, cuánto ahorro disponible hay, qué gastos importantes vienen y qué parte puedo dedicar a ocio. No hace falta un plan complejo, pero sí una decisión previa."

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En muchas ocasiones, esa simple planificación evita que el dinero desaparezca poco a poco entre pequeños gastos que pasan desapercibidos.

Una fórmula sencilla para repartir la paga

No existe una regla universal, pero sí orientaciones que pueden ayudar a distribuir ese ingreso de forma equilibrada. "Una referencia razonable puede ser reservar la mitad para reforzar la situación financiera, ya sea pagando deudas caras o aumentando el ahorro."

Otra parte puede destinarse a proyectos personales. "Entorno al 30%, puede destinarse a un objetivo concreto, como un viaje, una reforma, estudios o una inversión." Y todavía queda espacio para disfrutar. "Y el 20% restante puede dedicarse al ocio. La idea es sencilla: disfrutar de una parte, pero sin que toda la paga desaparezca en gastos de verano."

Reducir deudas puede ofrecer una rentabilidad inmediata

Uno de los mejores destinos para la paga extraordinaria, según la experta, consiste en reducir las deudas más caras. "Porque una deuda cara cuesta dinero todos los meses."

Tarjetas revolving, créditos al consumo o compras financiadas con intereses elevados generan un gasto constante que muchas veces pasa desapercibido. "Si se tiene una tarjeta revolving, un crédito al consumo o una compra aplazada con intereses altos, cada euro pendiente genera más intereses."

Por eso considera que utilizar parte de la paga para amortizar esas deudas puede resultar mucho más rentable que dejar el dinero inmóvil. "Puede ser una forma muy eficaz de ahorrar: no aumenta el saldo de la cuenta, pero reduce lo que se pagará al banco en el futuro."

El colchón de emergencia sigue siendo prioritario

Antes de pensar en invertir o afrontar nuevos proyectos, la experta insiste en que cualquier familia debería contar con un fondo para imprevistos. "Como mínimo, conviene tener ahorrados tres meses de gastos básicos".

Ese colchón no debe calcularse sobre el salario, sino sobre los gastos imprescindibles de cada hogar. "No hablamos de tres meses de sueldo, sino de lo necesario para pagar vivienda, comida, suministros, transporte, seguros y otros gastos imprescindibles."

Solo cuando esa reserva está consolidada considera razonable plantearse otras metas financieras.

La regla 50/30/20 también sirve para la paga extra

Una forma sencilla de organizar ese ingreso consiste en adaptar la conocida regla 50/30/20. "Se puede usar como una guía para repartir la paga sin complicarse".

La especialista pone un ejemplo práctico para una paga extraordinaria de 1.000 euros. "Podría destinar 500 euros a reducir deuda o reforzar el ahorro, 300 euros a un objetivo concreto y 200 euros a ocio” explica y añade, "No es una regla rígida, pero ayuda a evitar dos extremos: gastarlo todo de golpe o guardar todo el dinero y no permitirse disfrutar de nada."

Separar el dinero ayuda a no gastarlo sin darse cuenta

Otro consejo es dividir la paga extraordinaria nada más recibirla. Cuando todo permanece en la misma cuenta corriente, el saldo genera una falsa sensación de liquidez.

"Cuando todo está junto en la cuenta principal, el saldo parece más alto y es más fácil gastar de más sin darse cuenta." En cambio, repartir el dinero entre distintas cuentas o destinos facilita respetar el presupuesto previsto.

¿Es un buen momento para empezar a invertir?

Para quienes ya tienen sus finanzas ordenadas, la paga extraordinaria también puede convertirse en una puerta de entrada al mundo de la inversión. "Puede ser un buen momento para empezar, pero solo si las bases están cubiertas."

Antes de dar ese paso, la experta recomienda no tener deudas caras, disponer del colchón de emergencia y asumir que invertir siempre implica cierto riesgo.

Un único consejo antes de cobrar la paga

La experta aconseja "que no se deje la paga extra simplemente en la cuenta esperando a ver qué pasa. El verdadero cambio consiste en decidir desde el primer momento cuál será la función de ese dinero" y añade, "lo más útil es decidir antes de gastarla qué papel va a tener ese dinero: tapar una deuda, reforzar el ahorro o avanzar en un objetivo. La paga extra se aprovecha mucho mejor cuando tiene un destino claro desde el primer día".