Sara Andrade 05 ABR 2026 - 19:30h.

Andrea Redondo, abogada y economista, es reconocida como una de las mayores divulgadoras financieras en lengua hispana. Hablamos con ella para entender cómo podemos invertir mejor nuestro dinero

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Consiguió su libertad financiera, como ella señala, a los 30 años, la edad media en la que los jóvenes españoles consiguen independizarse. Aunque para muchos sea algo temprano o una utopía, la media europea está en los 26 años, según Eurostat. De todas formas, que se independicen, no quiere decir que sean libres económicamente o que no dependan de la ayuda de sus padres, pero es un paso. Por eso, Andrea Redondo fue en eso bastante precoz. Esta abogada y economista, es reconocida como una de las mayores divulgadoras financieras en lengua hispana. Entre otros, ha recibido el prestigioso Premio de Rankia a Mejor Divulgador Financiero y cuenta con la certificación de Technical Financial Advisor avalada por la CNMV. Lleva más de 20 años invirtiendo y generando ingresos pasivos a través de la bolsa, los bienes inmuebles, las criptomonedas, los negocios, las materias primas y las inversiones alternativas. Y, desde que fundó El Club de Inversión, en 2017, ha ayudado a decenas de miles de personas a invertir el rumbo de sus vidas y encaminarse hacia la libertad financiera, siguiendo sus pasos.

Ahora publica su segundo libro 'Dinero a todo color' (editorial Conecta, 2026), cuyo objetivo está en ayudarte a ordenar tus cuentas y dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión, sin miedo ni complicaciones. Charlamos con ella para entender por qué nos cuesta tanto invertir y qué es aquello que podemos hacer para romper el hielo.

Pregunta: Tu alcanzaste la libertad financiera cuando tenías 30 años. Algo que para muchos jóvenes es impensable. ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son esas primeras bases que hay que implementar?

Respuesta: Lo primero que hay que entender es que no vengo de una familia adinerada, no he recibido una herencia ni nada parecido, todo lo que he conseguido ha sido con fruto de mi esfuerzo, del sudor de mi frente y de mi determinación. Yo siempre digo que la libertad financiera la puede alcanzar cualquier persona, independientemente del contexto en el que se haya criado, pero no todo el mundo lo conseguirá. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene esa voluntad de esfuerzo necesaria para poder conseguirlo. Entonces, la frase que siempre digo es que alcanzar la libertad financiera no es fácil, ni rápido, ni sencillo, pero si pones todo tu foco, empeño y motivación, puedes alcanzarlo. Yo, obviamente, pude alcanzarlo antes de los 30 porque empecé joven, pero más que por eso fue, sobre todo, gracias al esfuerzo.

P: ¿A qué te refieres?

R: Cuando mis compañeros salían de marcha, yo me quedaba estudiando y eso me permitió conseguir el premio extraordinario de fin de carrera, luego llegaron una serie de premios: mejor tesis, mejor estudiante del máster y, obviamente, eso te da mejores posibilidades profesionales, pero más allá del estudio, esa determinación que apliqué a nivel de estudio, la apliqué también a las inversiones.

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P: ¿Cómo empezaste?

R: Poco a poco. Cuando eres joven tienes esa gran ventaja que es el tiempo. Hay una frase que me gusta mucho decir que es “Vive como nadie más vive”. Durante mi época universitaria, durante los años en los que estuve trabajando por cuenta ajena, vivía como nadie más quería hacerlo. Y, cuando conseguí alcanzar la libertad financiera, empecé a vivir como nadie más podía hacerlo. Entonces esa fase de sacrificio es muy importante. ¿Y cómo podemos acelerar esto? Con lo que yo llamo los “accidentes positivos de riqueza", que es simplemente inversiones que nos van a permitir obtener un mayor beneficio del riesgo que asumimos.

Si vas concatenando distintos accidentes positivos de riqueza, eso hace que tu patrimonio crezca más rápidamente y, de esta manera, puedas sin necesidad de arriesgar más -que esto es importante- conseguir tus metas financieras antes.

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P: Parece que invertir se ha asociado más a los hombres que a las mujeres, pero tú quieres derrumbar ese mito con tu libro. ¿Qué barreras solemos tener las mujeres, en este sentido, a la hora de invertir?

R: Históricamente sí que es cierto que hay muchos más hombres que invierten o que invertían más que las mujeres, pero yo en mis formaciones ya veo a más mujeres que a hombres. Antes, las mujeres históricamente eran las que se quedaban en casa, las que cuidaban de los hijos, las que cuidaban de los ancianos, y los hombres eran los que ganaban el dinero. Las mujeres lo que hacían era gestionar la economía familiar porque eran las que iban al mercado, sabían cuánto podían gastar. Eran los hombres los que decían “para esta semana tienes x pesetas”; y, entonces, gestionaban ese dinero. Pero no tenían dinero propio y confiaban en los hombres, que eran los que lo ganaban, para poder gestionarlo.

Ahora que las mujeres estamos mucho más implicadas en la fuerza laboral y que ganamos nuestros propios ingresos, las barreras vienen, sobre todo, porque, por cómo estamos constituidos. No me gusta generalizar, pero creo que en el mundo de las inversiones los hombres suelen ser más atrevidos, más tolerantes al riesgo. La testosterona les puede conducir a tomar decisiones mucho más impulsivas, mientras que las mujeres somos mucho más reflexivas y tenemos que tenerlo muy muy claro antes de dar el paso. Quiero derrumbar el mito, porque son creencias que nos limitan, las mujeres pueden ser excelentes inversoras y buenas gestoras de activos, porque la mayoría de mujeres lo que quieren es poder vivir mejor, más tranquilas, con más libertad, con más comodidades y más bienestar.

P: ¿Por qué hay que invertir?

R: Por varios motivos, primero por la inflación que se come en silencio nuestros ahorros a un ritmo muy superior al que creemos. Si no hacemos nada por el mero paso del tiempo, nuestro ahorro vale menos. Por otro lado, la esperanza de vida va aumentando, por esa razón necesitamos financiar más años, y en un momento en el que las pensiones públicas están en descenso, es algo muy importante. El coste de la vida va aumentando, y ya no hablo de la inflación, sino de que cada vez parece que queremos tener más cosas y esas cosas que queremos siempre tener -el último móvil, las mejores vacaciones, etc.- hace que queramos tener más y más, cuando a veces son cosas que no necesitamos. Se dice eso de que a veces utilizas dinero que no tienes para comprar cosas que no quieres para impresionar a personas que no te importan.

P: ¿Cómo se empieza o cómo se rompe el hielo?

P: Hay muchas formas, pero la más sencilla, sin lugar a dudas, es a través de la inversión en bolsa dentro de la inversión en índices a largo plazo que se puede hacer de forma completamente pasiva, a través de lo se llama robots de inversión. En el canal de Youtube del Club de inversión tengo tutoriales disponibles en abierto para que los puedan ver y esa es sin duda alguna la mejor manera de invertir porque no exige conocimientos. Es decir, tienes que entender en qué estás invirtiendo, pero más allá de eso, no hace falta más, no hacen falta grandes capitales, ni tiempo de implementación porque está todo gestionado directamente. Obviamente, a cambio de una comisión, pero una comisión muy pequeña comparado con lo que puede ser la comisión de la banca.

P: En España tenemos muy por la mano la inversión en bienes inmuebles. ¿Crees que esa puede ser una buena inversión a largo plazo?

R: Sí, sin duda, creo que es una inversión muy buena. Lo que pasa es que muchas veces no es la primera inversión que nos viene a la cabeza porque el capital necesario para poder acceder a ella es mucho más elevado que lo que puede ser en bolsa. En bolsa, con unas pocas decenas de euros ya podemos invertir. En inmobiliario directo a veces hace falta aportar el 20 o 30% del valor del bien. Si, por ejemplo, el bien vale 100.000 euros, que en muchos sitios valdrá mucho más, ya tenemos que estar aportando 20.000 o 30.000 euros. Si hacemos las cosas bien, compramos una vivienda, que ponemos en alquiler, y es el inquilino el que con su alquiler cubre la cuota de la hipoteca y todos los gastos, y encima nos queda un excedente, vamos a decir que la operación se autofinancia y nos va a quedar flujo de caja disponible. Si este tipo de operaciones las hacemos varias veces, eso va a multiplicar nuestro patrimonio de forma muy grande. Es cierto que cada vez hay más competencia por las tensiones que hay en el mercado en España. Por eso, en paralelo se pueden ir haciendo otras inversiones que son más accesibles y que se puedan ir implementando.

P: ¿La base de unas buenas finanzas siempre ha de ser el ahorro?

R: Sí, sin lugar a dudas, hay que tener una base de ahorro. Yo, de hecho digo, que no deberías plantearte invertir si no tienes antes tu fondo de emergencia, tu fondo de seguridad.

P: ¿Por qué?

R: Porque si inviertes el dinero que no te puedas permitir perder, vas a tomar decisiones movidas por las emociones y eso te puede llevar a salir de una inversión en un momento inapropiado. Sé que todos tenemos prisa por invertir, porque hemos visto las bondades y hemos visto que una inversión que nos dé a lo mejor un 8% o 10% de rentabilidad, va a hacer que nuestro patrimonio crezca mucho más rápido que lo que nos dé una cuenta de crédito, de ahorro, que ahora mismo están sobre el 2%. Es fundamental empezar a ahorrar y, en ese sentido, yo prefiero ser conservadora con el ahorro para luego poder ser un poco más agresiva con la inversión, porque si lo haces al revés, si no tienes casi ahorros y te lanzas a invertir vas a tener que ser conservador con la inversión por si hay un imprevisto. Vas a ganar mucho menos y vas a dormir peor.

P: ¿Cómo te ayudó a ti esa mentalidad de ahorro?

R: Yo no vengo de una familia adinerada, pero sí de una familia que tiene valores como el esfuerzo, el sacrificio y la determinación. Mis padres y mis abuelos me inculcaron de pequeña el ahorro. Recuerdo que desde muy joven, cuando mis padres me daban la paga, me decían que una parte la llevara al banco. Yo pude alcanzar esa libertad financiera porque siempre he sido una gran ahorradora. Si ahorras una parte importante de tus ingresos activos y, además, lo reinviertes, harás que todo vaya mucho más rápido. Con 16 años, además, ya descubrí lo que era la inflación, me di cuenta que el dinero que había estado ahorrando ya no valía lo que yo creía. Tuve que cambiar el chip, es decir, pensé que estaba bien ahorrar pero también había que invertir.

P: Ese cambio de chip no es fácil, como bien dices…

R: No, claro, solemos pensar que el ahorro en el banco está seguro, pero no entendemos que sólo está seguro hasta una cierta cantidad. El ahorro nos permitirá tener ese colchón, pero no nos va a permitir esa vida a todo color.

P: ¿Cuál es la manera más segura de conseguir ingresos pasivos según tu experiencia?

R: Depende de lo que consideremos por segura. No hay una opción que sea mejor que otras, lo interesante es siempre buscar aquella que mejor se adecue a tus propias necesidades. Y aquí, las dos más conocidas son dentro de la bolsa: la inversión en empresas que distribuyen dividendos y, dentro del mobiliario, el alquiler, como hemos estado comentando antes. Ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, por ejemplo, dentro de la bolsa, con los dividendos, tienes mayor probabilidad de que todo siga fluyendo con normalidad, que obviamente una empresa puede recortar el dividendo o incluso suprimirlo, pero si has escogido bien, no es lo más habitual. Y es algo muy líquido que va fluyendo y yo tengo en mi cartera todos los meses; obtengo ingresos pasivos de la bolsa y la inversión en individuos es una parte muy importante de mi propia libertad financiera.

Después están las inversiones inmobiliarias que, como te decía antes, te apalancas y es algo muy interesante, sobre todo, si el ingreso inquilino va pagando la cuota de la hipoteca y consigues que la operación se autofinancie, pero, claro, te pueden llamar diciendo que se les ha estropeado el baño, que no pagan, que haya ocupas…

P: ¿En qué recomiendas gastar para llegar a controlar las finanzas, por ejemplo, de una familia? Sabemos que en estos casos es complicado porque se va el dinero…

R: Lo importante es primero tener un presupuesto, que soy consciente que es algo aburrido, pero a día de hoy hay herramientas. Tienes que tener un listado del control de ingresos y gastos. Con eso planteas tus prioridades, qué es importante para ti y con eso ya estableces tu presupuesto. En el presupuesto debería haber cabida para el ahorro y las inversiones, porque así es como vas a poder, a nivel de familiar, tener más. ¿En qué recomiendo gastar? Pues en lo que sea importante para cada familia. Cada uno tendrá sus propias necesidades, entonces lo importante es saber qué es importante para vuestra familia. Pero sin control no hay posibilidad de corregir el tiro e ir hacia donde queremos ir.

P: ¿Cuáles son los seis pilares de inversión que existen?

R: Los seis pilares de inversión son, en este orden, bolsa el primero, inmobiliario el segundo, en tercer lugar tenemos criptomonedas, en cuarto lugar tenemos los negocios, en quinto, tenemos los metales preciosos y las materias primas, y en sexto lugar, tenemos las inversiones alternativas que es el cajón desastre donde entra cualquier inversión que no tenga cabida en los otros pilares.

P: ¿Por qué crees que nos da tanto respeto invertir? Se necesita asesoramiento siempre, entiendo…

R: La inversión no es algo que la mayoría de nosotros aprenda de pequeños, como es desconocida, genera más miedo. A veces se piensa que invertir es ir al casino, que eso es especular y especular. Si no se entiende lo que se está haciendo, es caldo de cultivo para perder dinero. Pero si empiezas a entender cómo funciona la inversión, es ahí donde te das cuenta que es casi más fácil. Es más peligroso no hacer nada por la inflación que te comentaba antes. No se necesita asesoramiento, en absoluto. Siendo asesora financiera me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero no creo que sea necesario. Lo que sí es necesario es aprender, entender en qué se está invirtiendo, cómo funcionan los mercados…

P: ¿Cuáles son aquellas inversiones más variopintas que has hecho? ¿Salieron bien?

R: He hecho muchas inversiones muy variopintas a nivel inmobiliario en países bastante lejanos, pero no solo en bolsa, también he invertido en mercados emergentes que la gente ni sabía que podía invertirse, pero, probablemente, las más llamativas o que a la gente les hace mucha gracia pues en el negocio del whisky, en huesos de dinosaurios, en meteoritos y cosas así. ¿Salieron bien? Algunas sí, otras no. Otras todavía es demasiado pronto para poder saberlo. Yo suelo invertir a medio o largo plazo porque es ahí donde podemos ver mayores rentabilidades, que está más alineado con mi forma de ser.