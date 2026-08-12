Entra en vigor la prohibición de vender bebidas energéticas a menores en Baleares

El 47,7 % de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas

Alerta con las bebidas energéticas: los peligros de su consumo entre adolescentes

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La prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de edad entra hoy en vigor en Baleares, de forma que su consumo y venta pasa a estar sujeto a las mismas restricciones que el alcohol para quienes no hayan cumplido los 18 años.

Protección de niños y adolescentes

El Govern ha justificado la prohibición que aprobó el viernes pasado en la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de este tipo de bebidas.

En virtud del decreto ley de medidas urgentes en materia de protección de la salud pública que prohíbe la venta, el suministro o la entrega de estas bebidas a menores, se consideran "bebidas energéticas" aquellas no alcohólicas con un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, que incorporan habitualmente azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona.

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La ley balear sigue el criterio del Reglamento Europeo de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

La prohibición responde a la preocupación creciente por el consumo de bebidas energéticas entre la población joven. Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7 % de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes y el 19,5 % reconocía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo.

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El consumo de estas bebidas es cada vez más frecuente entre los menores de edad, tanto solas como combinadas con alcohol y se asocia a riesgos para la salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el aumento del riesgo cardiovascular. No aportan ningún valor nutricional y están asociadas a problemas de salud como el incremento de la presión arterial, alteraciones del sueño, ansiedad o palpitaciones.

Además, cuando se mezclan con alcohol pueden reducir la percepción de embriaguez, favorecer un mayor consumo y aumentar las conductas de riesgo.

El incumplimiento de la prohibición de venta, suministro o entrega de bebidas energéticas a menores está tipificado como infracción grave en la ley sobre drogodependencias y otras adicciones de Baleares, que contempla multas de entre 6.001 y 60.000 euros.