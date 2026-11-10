Sergio Delgado 10 NOV 2026 - 17:00h.

El propósito inicial del 11.11 (hace refrencia a los cuatro números uno que representan a cuatro personas solteras) no tenía relación con las compras, sino con reivindicar la soltería y disfrutar de una jornada dedicada a uno mismo

El supuesto 'ahorro' del 'Black Friday' se convierte en un gasto de más: se superan los 430 euros por persona

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Noviembre se ha convertido en uno de los meses favoritos de quienes buscan ahorrar en sus compras. Aunque el Black Friday es el gran protagonista, existe otra jornada comercial que se celebra llega antes y también promete importantes rebajas. Se trata del Día del Soltero, una celebración nacida en China pero que ha terminado conquistando el comercio electrónico de todo el mundo.

Conocido internacionalmente como 'Singles' Day', es una opción para adelantar algunas compras navideñas y encontrar promociones en tecnología, moda, belleza y artículos para el hogar.

Sin embargo, ¿son sus descuentos realmente mejores que los del Black Friday?

Qué es el Día del Soltero y por qué se celebra el 11 de noviembre

El origen de esta celebración se sitúa en China, donde comenzó a popularizarse entre estudiantes universitarios durante la década de 1990.

Su propósito inicial no tenía relación con las compras, sino con reivindicar la soltería y disfrutar de una jornada dedicada a uno mismo.

La elección del 11 de noviembre (11/11) hace referencia a los cuatro números uno, que representan simbólicamente a cuatro personas solteras.

El gran cambio llegó en 2009, cuando Alibaba aprovechó esta fecha para impulsar una campaña de descuentos en sus plataformas comerciales.

Desde entonces, la celebración ha crecido hasta convertirse en uno de los acontecimientos más importantes del comercio electrónico chino, con promociones que frecuentemente comienzan antes del propio 11 de noviembre.

Cuándo es el Black Friday de 2026 y qué diferencias existen

Aunque ambas celebraciones persiguen aumentar las ventas mediante descuentos, presentan diferencias que no todo el mundo sabe.

El Black Friday procede de Estados Unidos y se celebra el viernes posterior a Acción de Gracias. Este año tendrá lugar el 27 de noviembre de 2026, exactamente 16 días después del Día del Soltero. La principal diferencia está, por tanto, en su origen y en su implantación comercial. Otra “batalla” entre EEUU y el gigante asiático.

Si el Día del Soltero nació como una celebración personal y posteriormente fue transformado en una campaña de ventas por internet, el Black Friday ha estado siempre relacionado con el comercio estadounidense y el inicio de las compras navideñas.

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Pero ojo, porque también existen diferencias en los canales de venta. El Día del Soltero mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales, especialmente las vinculadas al mercado asiático. Por su parte, el Black Friday está mucho más extendido entre los establecimientos físicos, aunque también en las tiendas online aunque fue a posteriori.

Otra particularidad también es su duración. Aunque el Día del Soltero tiene una fecha fija, muchas empresas adelantan sus promociones.

El Black Friday también se ha convertido en una campaña de varios días que suele prolongarse hasta el Cyber Monday, previsto para el 30 de noviembre de 2026.

Qué descuentos pueden encontrarse durante el Día del Soltero

Entre las categorías habituales destacan los teléfonos móviles, auriculares, pequeños electrodomésticos, ropa, cosmética y accesorios tecnológicos.

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Sin embargo, los datos de campañas anteriores invitan a comprobar cuidadosamente las ofertas. En 2025, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analizó aproximadamente 14.000 precios de casi 2.500 productos en 61 tiendas online durante el Día del Soltero.

Sus resultados mostraron que solo el 18% de los precios habían bajado, mientras que el 45% registraba incrementos respecto a los mínimos observados desde septiembre.

Además, las rebajas tuvieron una media del 7%, frente al 14% de incremento medio de los precios que habían subido.

¿Son mejores las ofertas del Black Friday?

Los antecedentes tampoco garantizan grandes ahorros durante el Black Friday. Según un análisis de OCU correspondiente a 2025, únicamente el 35% de los precios estudiados disminuyeron, mientras que el 37% aumentaron y el resto permanecieron sin cambios.

Entre los artículos realmente rebajados, el ahorro medio fue del 8%, frente al encarecimiento medio del 12% de aquellos que subieron.

Cómo comprobar si una oferta merece la pena

En España, la normativa establece que el precio anterior utilizado para anunciar una rebaja debe ser, con carácter general, el más bajo aplicado durante los 30 días anteriores.

Por eso, antes de comprar es importante comparar establecimientos, consultar el historial de precios y revisar los gastos de envío. También resulta recomendable comprobar las condiciones de devolución y evitar compras impulsivas motivadas exclusivamente por porcentajes llamativos.

El Día del Soltero ofrece una primera oportunidad para buscar descuentos, pero esperar al Black Friday quizás puede ofrecer productos ya más totalmente rebajados.