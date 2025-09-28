El paso de la borrasca extratropical Gabrielle: días más adversos y zonas afectadas

La Aemet avisa de que este lunes y martes serán los días más adversos del paso de la borrasca Gabrielle

Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que este lunes y martes serán los días más adversos del episodio de fuertes lluvias provocado por el exhuracán 'Gabrielle', convertido en borrasca, y que ha provocado que la activación del aviso rojo en Tarragona, Castellón y Valencia.

En concreto este lunes será uno de los días más adversos y desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.

Lluvias, tormentas e inundaciones

Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales.

En el sur de Tarragona y norte de Castellón es probable que sean muy fuertes, incluso torrenciales, además de persistentes, especialmente durante la madrugada del lunes, pudiéndose acumular cantidades superiores a los 180 l/m2 en períodos inferiores a seis horas.

Es probable que Baleares también se vea afectada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde la tarde del lunes, y en las islas de Ibiza y Mallorca.

En el este peninsular, las lluvias irán con tormenta y, ocasionalmente, granizo. También predominarán cielos nubosos en el Cantábrico y norte de Canarias, con probables precipitaciones débiles y dispersas, y en general cielos poco nubosos en el resto.

¿Qué ocurrirá con las temperaturas?

En cuanto a las temperaturas, se esperan descensos notables de las temperaturas máximas en interiores del este peninsular y aumentos en interiores de la vertiente atlántica sur, con pocos cambios en el resto. Así, las máximas aumentarán en Girona, donde se alcanzarán los 25 grados, y vertiente atlántica.

Mientras tanto, se esperan descensos en los archipiélagos, Cantábrico oriental y vertiente mediterránea, también notables en interiores del este peninsular. Las mínimas descenderán en Baleares, fachada oriental y mitad norte peninsular.

Debido a que pequeñas variaciones en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación puede dar lugar a cambios en las zonas de mayor impacto, la Aemet recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.