Las empleadas del hogar, esas trabajadoras casi invisibles, muchas de ellas sin contrato, desde este viernes tendrán mayor protección. Para los empleadores, recae la responsabilidad de disponer de medidas de prevención de riesgos, muy habitual en las labores que realizan.

El Real Decreto 893/2024 pone fin a la excepción histórica del empleo doméstico y extiende plenamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las tareas que se realizan en el hogar familiar. Por ello, para tener una empleada doméstica se tendrá que considerar los riesgos que comporta esta labor: riesgos que pueden estar en cualquier rincón de casa, desde el suelo mojado al limpiar o en el techo de la casa al usar una escalera para quitar el polvo a las lámparas.

Todos estos peligros tienen que estar plasmados en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para estas trabajadoras al considerar que la vivienda en la que trabajan estas empleadas equivale a su puesto de trabajo, o al de cualquier trabajador, sea en una oficina, una fábrica y otro lugar. Lo importante es evitar cualquier accidente, que afecte a la trabajadora.

"Los productos químicos de limpieza, los incendios en las cocinas, las posturas forzadas, los sobreesfuerzos", son algunos de los riesgos a las que se enfrentan a diario las empleadas domésticas, explica Jorge Guerrero, experto en prevención.

Un plan de medidas de prevención de riesgos y una autoevaluación

De ahí la importancia y la obligatoriedad de disponer de un plan de medidas de prevención, que se puede elaborar de forma gratuita a través de la web prevencion10.es . Basta descargarlo de la web del Ministerio de Trabajo y rellenarlo para cumplir con la nueva norma que busca "dar seguridad y dignidad a un sector que soporta grandes tasas de empleo sumergido".

Los empleadores deben rellenar un cuestionario con las características del trabajo que realiza su empleada en casa y a partir de las respuestas se detectan los riesgos y desde esas recomendaciones se actúa. Es una forma de autoevaluación de los riesgos laborales en sus domicilios.

Los especialistas en el tema de salud laboral avisan que "es muy complicado verificar ciertas cosas" que se cumplan porque no se puede "ir entrando en domicilios", pero con esta documentación en regla ya es un paso.

Los empleadores también tienen la obligación de entregar a sus empleadas domésticas los “materiales informativos” sobre esa autoevaluación de riesgos y las medidas adoptadas.

Desde el sindicato UGT, se presidente Pepe Álvarez ha subrayado la importancia de la medida que va a proteger a los trabajadoras domésticas, la mayoría mujeres inmigrantes. El 36% de las empleadas del hogar no tienen contrato laboral ni están dadas de alta en la Seguridad Social.