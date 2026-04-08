Sergio Delgado 08 ABR 2026 - 05:00h.

La legislación española establece que, cuando la jornada diaria continuada supera las seis horas, el empleado tiene derecho a una pausa mínima de 15 minutos. La clave de su carácter obligatorio o voluntario depende del convenio

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No cabe duda de que los descansos durante la jornada laboral forman parte de los derechos básicos de los trabajadores. De hecho, la legislación española establece que, cuando la jornada diaria continuada supera las seis horas, el empleado tiene derecho a una pausa mínima de 15 minutos.

Este periodo, conocido popularmente como pausa o descanso laboral, puede ampliarse a través de convenios colectivos o acuerdos internos de empresa. Sin embargo, la aplicación concreta de estos descansos puede variar considerablemente según el sector y la organización del trabajo.

En algunos casos se trata de pausas flexibles que el trabajador decide cuándo utilizar; en otros, el descanso está estructurado dentro del horario laboral mediante turnos o tiempos fijados por la empresa.

“El descanso es un derecho del trabajador, no un deber, por lo que la persona trabajadora puede no disfrutarlo voluntariamente”, explica Hilda Irene Arbonés Lapena, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho de la UOC y abogada especialista en derecho laboral y extranjería.

Cómo se regulan las pausas durante la jornada laboral

El Estatuto de los Trabajadores establece el marco general para los descansos, pero los convenios colectivos suelen concretar aspectos como su duración, su carácter obligatorio o si ese tiempo se considera trabajo efectivo.

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En muchos sectores, especialmente en oficinas o entornos administrativos, el descanso es una pausa voluntaria que el trabajador puede utilizar para desconectar brevemente de sus tareas.

Según datos del Ministerio de Trabajo, más del 70% de los convenios colectivos en España incluyen pausas durante la jornada, aunque las condiciones varían según la actividad económica. En sectores industriales o sanitarios, por ejemplo, el descanso suele organizarse por turnos para garantizar la continuidad del servicio. “Va a depender de cómo esté configurado en la empresa o en el convenio colectivo ese descanso”, añade la experta.

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Cuando el convenio o la normativa interna establece que la pausa forma parte del tiempo de trabajo efectivo, el descanso suele estar integrado en la organización de la jornada y puede tener reglas específicas sobre cuándo debe realizarse.

Cuándo el descanso puede ser obligatorio

Aunque en muchos casos la pausa es una opción para el trabajador, existen situaciones en las que la empresa puede exigir que se realice. Esto ocurre especialmente cuando el descanso está diseñado para proteger la seguridad o la salud laboral.

En determinadas actividades con altos niveles de concentración, esfuerzo físico o exposición a riesgos, las pausas obligatorias ayudan a prevenir accidentes o fatiga excesiva.

Sectores como el transporte, la industria pesada o determinadas actividades sanitarias aplican sistemas de descansos programados por motivos preventivos. “El empresario puede imponer pausas por razones organizativas o preventivas y establecer turnos de descanso obligatorios”, matiza la especialista.

En estos casos, el descanso forma parte de la planificación del trabajo y debe respetarse para garantizar la seguridad de la actividad. También puede ocurrir en empresas que organizan las pausas mediante turnos para asegurar que siempre haya personal suficiente atendiendo el servicio. “Esto sucede sobre todo en trabajos que implican riesgos o exigencias específicas”, explica la experta.

La clave, según Hilda, está en analizar cómo está configurado ese descanso en el convenio colectivo o en la normativa interna de la empresa. Dependiendo de estas reglas, el descanso puede ser una opción voluntaria para el trabajador o una pausa obligatoria integrada en la organización del trabajo.