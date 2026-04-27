El empresario incumplió su promesa de pagarles al menos dos nóminas, de la docena que les adeuda, el pasado 20 de abril

El accidente de la mina de Cerredo, con cinco fallecidos, sigue bajo el foco un año después: causas bajo investigación y nuevas dudas sobre lo ocurrido

Compartir







Protesta en la Mina Miura, en la parroquia de Tormaleo (Ibias), donde se han encerrado cinco trabajadores a unos 200 metros bajo tierra en protesta por el impago de sus nóminas. La tensión ha ido en aumento entre los mineros que reclaman al empresario el salario de un año, que, a pesar de sus promesas, se las adeuda desde 2025.

Los mineros no reciben sus nóminas desde abril de 2025, cuando la mina aún pertenecía a Jesús Manuel Rodríguez Morán, más conocido como Chus Mirantes, uno de los empresarios que también estaba detrás de la mina de Cerredo en la que murieron cinco trabajadores, en marzo de 2025, según ha publicado La Nueva España.

PUEDE INTERESARTE La Justicia investiga a cuatro personas responsables por la explosión mortal de la mina de Cerredo y ordena embargos millonarios

La explotación fue comprada por Fernando Martínez Blanco, de la empresa Big TNZ Trading, en octubre, que se comprometió a pagar las nóminas pendientes a los trabajadores. A finales de enero, los mineros cobraron una nueva nómina y el empresario les garantizó de que recibirían el resto a lo largo de la siguiente semana, pero esos pagos atrasados siguen pendientes.

Varios trabajadores de la mina acudieron a la justicia para pedir ser liberados de la relación contractual y poder cobrar el paro, pero el empresario volvió a tranquilizar a la plantilla prometiendo pagarles al menos dos nóminas, poco antes del viernes pasado, que estaba previsto el juicio en un juzgado de Oviedo. Sin embargo, no ha cumplido lo acordado por lo que los mineros se han encerrado en una mina que que lleva meses sin actividad.

PUEDE INTERESARTE La inspección en la mina de Cerredo donde murieron cinco trabajadores detecta indicios de extracción irregular de carbón

"Solo queremos trabajar en algo que sea rentable y legal"

El representante de los trabajadores, José María Pérez, de SOMA-FITAG-UGT ha asegurado que les da igual morir de hambre en casa que bajo tierra. "Estamos cansados y agotados, así que visto que se han propuesto que nos muramos de hambre, qué más nos da morirnos en casa que aquí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pérez ha declarado a La Nueva España que los trabajadores solo buscan recuperar su trabajo y no están "pidiendo ni aumentos de sueldo ni milagros, solo queremos trabajar en algo que era rentable y legal, donde el empresario ganaba dinero y también los trabajadores". "Estamos protestando para que nos permitan seguir trabajando, ha asegurado.

El líder sindical reivindica el encierro, que mantendrán hasta que les den una solución o se les paguen las nóminas atrasadas. Por el momento, en el interior de la mina permanecen cinco trabajadores y en el exterior los apoyan otros cuatro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Ayuntamiento de Ibias, por su parte, ha respaldado públicamente a los mineros de Mina Miura y critica la situación porque es “injusta e insostenible”. Además exige una solución inmediata a “los responsables de esta situación”.