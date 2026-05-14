Glovo argumenta la necesidad del ERE porque se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para "evitar su cierre"

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La empresa Glovo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para llevar a cabo un ERE que afectará a 436 repartidores en España, según han confirmado este miércoles a EFE fuentes de la compañía.

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Recolocación de repartidores

Glovo puso sobre la mesa en marzo un expediente de regulación de empleo que afectaría hasta 766 repartidores en más de 60 ciudades, al asegurar que se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para "evitar su cierre".

La empresa inició entonces un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, en el que se han recortado en más de 300 los afectados por el plan de reducción de plantilla.

La negociación ha permitido "salvar" nueve "ciudades enteras" que iban a quedar sin servicio de reparto, han señalado a EFE fuentes sindicales, como Santander (Cantabria), Cullera (València) y Telde (Las Palmas), entre otras.

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Esas ciudades, en las que se iba a despedir a todos los trabajadores, han quedado finalmente sin afectación por el ERE.

Al mismo tiempo se ha acordado la recolocación de repartidores cuando exista una ciudad colindante a menos de 20 kilómetros de la suya. En esos casos, Glovo hará un pago único para compensar por los desplazamientos de ida y vuelta durante un año, han señalado esas fuentes.

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Para los trabajadores que abandonarán la plantilla se ha pactado una indemnización general de 37 días de salario por año.

En el caso de seis ciudades en las que no existe posibilidad de reubicación ni de recibir ofertas de empleo por parte de alguna subcontrata, Glovo mejorará esa indemnización hasta 42 días.