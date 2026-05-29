La aerolínea Plus Ultra ha firmado el primer convenio de su personal de tierra, con alza salarial y mejoras en teletrabajo

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Plus Ultra ha firmado el primer convenio colectivo del personal de tierra que estará vigente hasta 2029 e incluirá incrementos salariales, aunque la aerolínea no ha precisado cifras, además de contemplar medidas de teletrabajo para los puestos compatibles con esta modalidad y la mejora de los permisos retribuidos, entre otras medidas.

Tal y como ha destacado en un comunicado, el personal de tierra es el colectivo más numeroso dentro de la aerolínea al representar aproximadamente a una tercera parte de la plantilla.

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El convenio firmado por Plus Ultra

Además, el nuevo texto incluye también la actualización de distintos complementos económicos, entre ellos las guardias, dietas, pluses de formación presencial y de transporte.

Desde la aerolínea ha destacado que, aunque la totalidad del contenido del convenio entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde el momento de su firma ya se adelantan y aplican gran parte de las mejoras acordadas, en relación al cómputo de hora anuales trabajadas, permisos por fallecimiento, complementos de transporte, guardias o teletrabajo.

Para Plus Ultra, esta firma supone "un paso importante que finaliza el proceso que empezó hace casi un año con los pilotos, seguido por los tripulantes de cabina y que, ahora, ha llevado a que toda la plantilla quede bajo la cobertura de convenios colectivos propios".

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En concreto, la compañía acordó el año pasado sendos convenios con los colectivos ya mencionados, en febrero con el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y en diciembre con el Sindicato Independiente de TCPS de Líneas Aéreas (Sitcpla).

La aerolínea Plus Ultra firma su primer convenio de tripulantes de cabina tras casi dos años de negociaciones

Fue en diciembre de 2025 cuando la aerolínea alcanzaba un acuerdo con el Sindicato Independiente de TCPS de Líneas Aéreas (Sitcpla) para la firma de su primer convenio colectivo de tripulantes de cabina, tras un proceso de negociación que se ha prolongado a lo largo de casi dos años por no haber antecedentes. Este nuevo marco laboral tiene una vigencia de tres años, hasta enero de 2028, aunque surtirá efectos a partir de febrero de 2024.

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Según Plus Ultra, las negociaciones con Sitcpla se desarrollaban en un contexto marcado por la recuperación postpandemia, la presión competitiva y las transformaciones internas necesarias para consolidar el crecimiento de Plus Ultra Líneas Aéreas, que acababa de cumplir sus diez primeros años de actividad.

El texto final firmado por el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y la presidenta de Sitcpla Laura Gil, incluye conceptos salariales hasta ahora no contemplados, como horas de vuelo, mejoras en las condiciones laborales adaptadas al mercado, aspectos retributivos progresivos en dietas e "imaginarias", incorporación de plus por posicionamiento de más de 21 días, y una estructura organizativa más clara "que permitirá optimizar la operativa y facilitar el desarrollo profesional de la plantilla de tripulantes".

Además, se contemplan otros aspectos relacionados con las condiciones laborales (actualización de jornadas, descansos y planificación de horarios); el modelo retributivo (estructura homogénea, transparente y alineada con estándares del sector), y carrera profesional (definición de niveles, progresión, conciliación familiar con reducciones de jornada y sistema de vacaciones más claro y equitativo).

Para Plus Ultra, la firma de este convenio supone "un paso clave para reforzar la competitividad de la línea aérea, la estabilidad operativa y la calidad del empleo del colectivo más numeroso de Plus Ultra".

El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, destacaba el valor del acuerdo como "un paso más en el proceso de madurez y consolidación en el mercado de Plus Ultra y un compromiso firme con las personas que atienden a los pasajeros" en sus vuelos diarios.

"El convenio aporta tranquilidad, claridad y mejora la cohesión interna para seguir el proceso de expansión y crecimiento de la empresa", ha añadido Martínez Sola, que ha resaltado además que este acuerdo dota de seguridad jurídica, estabilidad y reconocimiento "a una plantilla que ha estado años sin un instrumento específicamente adaptado a su realidad".