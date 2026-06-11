Los socialistas apoyaron una moción que pedía exactamente lo mismo, sólo que sin carácter legislativo

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El PSOE y el PP han rechazado este jueves en el Congreso una reforma impulsada por Podemos para que las personas con 40 o más años cotizados puedan acceder a la jubilación anticipada sin sufrir coeficientes reductores ni recortes en la cuantía de su pensión.

La medida formaba parte de una enmienda registrada por la formación morada a la ley que permitirá a los profesionales colegiados traspasar sus derechos económicos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

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PSOE y PP votan en contra y Vox se abstiene

En la votación, tanto socialistas como populares han rechazado la propuesta, mientras que Vox se ha abstenido. El resto de grupos parlamentarios han respaldado la iniciativa, entre ellos Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, así como Junts, UPN y Coalición Canaria.

La propuesta de Podemos busca eliminar las penalizaciones que se aplican actualmente a quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria pese a haber acumulado más de cuatro décadas de cotización. El resultado de la votación contrasta con lo ocurrido en noviembre de 2025, cuando el Congreso aprobó una moción impulsada por Podemos que reclamaba exactamente la misma medida.

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Sin embargo, aquella iniciativa no tenía carácter legislativo y constituía únicamente una recomendación política, por lo que no obligaba al Gobierno a modificar la normativa. En aquella ocasión, el PSOE sí votó a favor de la propuesta.

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El Gobierno cifra el coste en más de 3.300 millones de euros

El Ejecutivo calcula que la reforma planteada por Podemos tendría un coste total de 3.358 millones de euros. De esa cantidad, 1.345 millones de euros corresponderían a la eliminación de los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas voluntarias, mientras que los 2.013 millones restantes se destinarían a los casos de jubilación anticipada involuntaria. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado duramente el resultado de la votación y ha acusado a los dos grandes partidos de dar la espalda a los pensionistas.

"El PP y el PSOE votan en contra de que las personas jubiladas que han cotizado más de 40 años puedan cobrar su pensión completa. El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable", ha escrito en su cuenta de X.

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Podemos denuncia una situación "absolutamente injusta"

Antes del debate parlamentario, Belarra había reclamado al PSOE que se pusiera "del lado de la gente" y respaldara una medida que, según la formación morada, beneficiaría a cerca de 900.000 personas con más de cuarenta años cotizados.

"Si hay dinero para el rearme, si hay dinero para armas y tanques, mínimo, tiene que haber dinero también para los jubilados y las jubiladas", afirmó la dirigente de Podemos, quien reconoció que los socialistas siempre se habían mostrado contrarios a aprobar esta reforma.

Durante el debate en el Pleno, la diputada de Podemos Martina Velarde volvió a pedir el apoyo de los grupos parlamentarios y rechazó los argumentos de quienes sostienen que esta cuestión debe abordarse previamente en el marco del Pacto de Toledo.

"Cuando las cosas se quieren hacer, se hacen", afirmó desde la tribuna del Congreso. Finalmente, la propuesta no ha salido adelante debido al voto en contra del PSOE y del PP, por lo que las personas con más de 40 años cotizados seguirán sujetas a las penalizaciones previstas actualmente en caso de optar por la jubilación anticipada.