El Estado intenta compensar las jubilaciones anticipadas y con carreras de pensiones alargadas con reducciones en sus importes

Cuánto pierdes si pides la jubilación anticipada a los 63: tabla comparativa según años cotizados

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La jubilación anticipada sigue teniendo un coste elevado para miles de trabajadores en España. La normativa vigente establece que quienes deciden retirarse hasta dos años antes de la edad legal ven reducida su pensión mediante los llamados coeficientes reductores, unos recortes permanentes que pueden alcanzar el 21 % y que continúan aplicándose pese a los intentos políticos de eliminarlos para las carreras laborales más largas. La consecuencia es que muchos trabajadores, incluso aquellos que cuentan con más de cuatro décadas cotizadas siguen afrontando penalizaciones significativas cuando optan por adelantar su retiro.

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Qué son los coeficientes reductores

Los coeficientes reductores son porcentajes que se restan de la pensión cuando el trabajador decide jubilarse antes de la edad ordinaria. Su aplicación es permanente, es decir, afecta a toda la vida del pensionista. La Seguridad Social los utiliza para compensar el mayor tiempo durante el cual se cobrará la pensión y para equilibrar el sistema en términos actuariales.

El recorte depende de dos factores:

Los meses de adelanto respecto a la edad legal.

respecto a la edad legal. Los años cotizados a lo largo de la vida laboral.

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Cuanto mayor es el adelanto, mayor es la penalización. Y cuanto más larga es la carrera de cotización, menor es el coeficiente reductor aplicado. Aun así, incluso quienes superan los 44 años cotizados sufren recortes si adelantan su jubilación.

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En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción que instaba al Gobierno a impulsar cambios para que las personas con más de 40 años cotizados no sufrieran recortes en su pensión si se jubilaban antes de tiempo. Sin embargo, aquella iniciativa parlamentaria no ha tenido efectos prácticos ya que la normativa no ha cambiado y los coeficientes reductores continúan plenamente vigentes. Las asociaciones de afectados denuncian que la situación se mantiene intacta y que miles de trabajadores siguen viendo mermada su pensión de forma irreversible.

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Esto es así porque el pasado 11 de junio, PSOE y PP se ponían de acuerdo para rechazar la eliminación de estos coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas de las personas trabajadoras con 40 años cotizados o más, tal y como pedía Podemos en una proposición de ley que contaba con el visto bueno del resto de formaciones y la abstención de Vox.

El argumento habitual para mantenerlos es la sostenibilidad financiera del sistema. La jubilación anticipada implica que el pensionista cobrará durante más años, y el Estado necesita compensar ese mayor gasto. Por eso los coeficientes reductores se consideran un mecanismo estructural del sistema, no una penalización coyuntural.

Reducciones de hasta el 21 %

La Seguridad Social establece cuatro grandes tramos de cotización, cada uno con su tabla de coeficientes reductores. El máximo recorte —el citado 21 %— se aplica a quienes han cotizado menos de 38 años y 6 meses y adelantan su jubilación 24 meses. En el extremo contrario, la reducción mínima —un 2,81 %— corresponde a quienes han cotizado 44 años y 6 meses o más y solo adelantan un mes su retiro.

Los tramos son los siguientes:

Menos de 38 años y 6 meses cotizados

Reducción máxima (24 meses): 21 %

Reducción mínima (1 mes): 3,26 %

Entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses

Reducción máxima: 19 %

Reducción mínima: 3,11 %

Entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses

Reducción máxima: 17 %

Reducción mínima: 2,96 %

Más de 44 años y 6 meses cotizados

Reducción máxima: 13 %

Reducción mínima: 2,81 %

La lógica del sistema es clara ya que cuanto más se ha cotizado, menor es el castigo por adelantar la jubilación, pero el castigo nunca desaparece. Incluso las carreras laborales más largas sufren recortes si se jubilan antes de tiempo.

Cómo se calcula la pensión antes de aplicar el coeficiente reductor

El recorte no se aplica sobre cualquier cifra, sino sobre la base reguladora, que es el resultado de dividir las bases de cotización de los últimos años entre un número determinado de meses. Estos serían los cálculos a aplicar según el portal de la Seguridad Social:

Hasta 2025 , la base reguladora se obtiene dividiendo entre 350 las bases de cotización de los 300 meses anteriores.

, la base reguladora se obtiene dividiendo entre las bases de cotización de los anteriores. Entre 2026 y 2040 , se aplicará el sistema más favorable entre dos opciones:

, se aplicará el sistema más favorable entre dos opciones: El cálculo anterior.

O dividir entre 378 las 324 bases de mayor importe dentro de los 348 meses previos.

Este segundo método se implantará de forma gradual entre 2026 y 2037. Una vez calculada la base reguladora, se aplica el porcentaje correspondiente según los años cotizados y, finalmente, el coeficiente reductor si la jubilación es anticipada.