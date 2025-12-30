Hasta un 58% del salario se va en la hipoteca: "La única solución es la acción pública"

El precio de la vivienda marca su mayor subida desde 2006 y en ocho provincias supera el esfuerzo recomendado para pagar una hipoteca

Todas las ayudas a la vivienda que estarán disponibles en 2026: las opciones varían según la comunidad autónoma

El problema de la vivienda no da señales de mejorar. Este año cierra con una subida del 13,1%, la mayor desde 2006, y la situación no termina ahí: hay ocho provincias que superan el umbral máximo recomendado para pagar una cuota hipotecaria, hasta el 58% del salario para pagar la hipoteca.

‘La mirada crítica’ habla en directo con Manuel Gabarre, abogado e investigador en vivienda, quien aclara si existe el riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria: "Una burbuja hipotecaria como la que conocimos en 2007, que terminó arruinando a la banca, no parece que vaya a repetirse. La deuda de los hogares, compuesta principalmente por hipotecas, en 2007 representaba el 86% del PIB, ahora es del 43%, el nivel más bajo desde que España entró en el euro. Por tanto, no parece que haya una burbuja hipotecaria, pero sí un alza de precios que es insostenible".

Manuel Gabarre, investigador en vivienda: "No es que falte vivienda en general, lo que falta es vivienda asequible"

Sobre los precios del alquiler, añade: "No es que falte vivienda en general, lo que falta es vivienda asequible, de calidad y a precios relacionados con los salarios. El problema es que, con las condiciones actuales para acceder a una hipoteca, una entrada del 20% más un 10% en impuestos, para un piso de 200.000 euros hay que tener ahorrados unos 60.000 euros. Mucha gente no dispone de ese dinero, por lo que se ve abocada a un mercado del alquiler que no deja de subir".

Además, plantea una posible solución al problema de la vivienda: "La única manera de controlar los precios es mediante la acción pública, como se hace en Francia, Austria o los Países Bajos. Las administraciones deben tomar las riendas del sistema de vivienda, por ejemplo adquiriendo suelo a precios asequibles para que la construcción de vivienda accesible tenga un coste razonable, porque la vivienda tiene la capacidad de absorber prácticamente todos los recursos de la sociedad".