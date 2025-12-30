Juanito Oiarzábal explica en 'La mirada crítica' todo lo ocurrido durante la tragedia en el Pirineo aragonés

Tres muertos y una mujer herida leve tras ser arrastrados por un alud de nieve próximo al Balneario de Panticosa, Huesca

El Pirineo aragonés se encuentra de luto después de confirmarse la muerte de tres personas a causa de un alud de nieve en el pico Tablato. Entre los fallecidos se encuentran el pediatra y bloguero Jorge García Dihinx, su pareja, la atleta Natalia Román, y Eneko Arrastua, tenían 55, 36 y 48 años, respectivamente.

Para conocer más a fondo el suceso, 'La mirada crítica' ha conectado en directo con el alpinista Juanito Oiarzábal, que explica detalladamente lo ocurrido y cómo se llevan a cabo las labores de búsqueda en estos casos.

Juanito Oiarzábal explica que siempre hay que tener cuidado con la montaña: ''Siempre que nos adentramos en la montaña, y sobre todo en temporada invernal y realizando este tipo de actividad como es el esquí de montaña, siempre estás pensando en que puede haber cualquier situación anómala''.

''Pero lo que sí es verdad y es cierto, esto ha activado algo totalmente fortuito, inesperado y bueno, que ha caído una grandísima avalancha a unas personas tremendamente expertas, como es el caso de Jorge García, creador de un blog de montaña que lo seguimos todos, es un auténtico referente en el mundo del Pirineo aragonés y desgraciadamente les ha tenido que pillar a ellos en medio de una travesía'', añade.

Por otro lado, el alpinista revela qué ha influido más: ''Yo creo que estos días atrás ha nevado bastante y entiendo yo que la nieve no ha sentado debidamente bien en el terreno, con lo cual estamos ante un riesgo, pues un factor dos o tres, por lo tanto entiendo yo que eso ya lo habían ellos valorado. Sin lugar a duda estaban haciendo una travesía como habitualmente suelen hacer. Evidentemente sabían que estas condiciones podían estar de la forma que hemos podido comprobar, y sin lugar a duda, que ha sido una avalancha totalmente fortuita que le puede ocurrir a cualquiera''.

Además, explica cómo se organizan las labores de búsqueda en un caso así: ''En primer lugar, afortunadamente, hubo dos personas que pudieron salir del alud rápidamente, dar aviso a la Guardia Civil que se desplazan al lugar del siniestro. Y bueno, pues hay que coordinar debidamente a todas las personas que están metidas en ese rescate porque tienen que empezar primero a balizar prácticamente metro a metro, lo que es la zona de de la avalancha. Otro grupo tiene que estar mirando también hacia arriba constantemente, porque donde ha caído una avalancha también es posible que pueda volver a caer otra nueva y es un dispositivo bastante complejo''.