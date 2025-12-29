Marifé le alquiló su piso a una conocida empresaria de Valencia

Una inquiokupa ha dejado sin casa a su casera de 64 años, que tiene una discapacidad y que con los gastos que tiene se ha visto obligada a pedir ayuda Cáritas. Cuando la propietaria alquiló su piso, jamás se imaginó que iba a tener que pasar por este infierno en el que se ha visto envuelta.

'La mirada crítica' ha conectado en directo con Marifé y su hijo, que denuncian en el programa el calvario que están sufriendo por culpa de la conocida empresaria valenciana a la que le alquilaron el piso. La pensión de Marifé pensión apenas alcanza los 700 euros y lo único que quiere es recuperar su vivienda para vivir tranquila.

El hijo de Marifé explica la situación: ''Mi madre tiene una enfermedad muy grave en las piernas que le impide hacer una vida normal y lo estamos pasando realmente mal mientras ella hace una vida, no de lujo, pero se muestra en todas las redes sociales, ¿sabes?'', cuenta sobre su inquiokupa.

Y explica que es una conocida de Marifé: ''Mi madre la conoce desde hace 6 o 7 años. La tiran o se va de una casa y mi madre tiene un piso vacío en Paterna y nunca quiere lucrarse de de ella y le deja un una mensualidad de 400 euros al mes, que eso es una mensualidad muy baja para el pueblo donde estamos viviendo nosotros''.

''En 2023 pues ya empieza a pagar a finales de mes, a pagar 4 o 5 meses juntos, y mi madre lo necesita. Mi madre tiene que estar pidiendo en Cáritas para poder comer. Hay una hipoteca que yo estoy pagando porque mi madre no puede y yo soy mileurista, yo no estoy ganando 1. 800 ni 2.000 euros'', añade.