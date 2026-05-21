El único museo de rosarios del mundo, ubicado en Aroche en Huelva, recibe uno del Papa León XIV: "Un sueño cumplido"

CEDIA 24 horas, el "terreno sagrado" que pisará León XIV al llegar a Madrid donde se ayuda a los más vulnerables.

Compartir







El papa León XIV llegará a la capital el 6 de junio de 2026 para iniciar su visita a España, que también le llevará a Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Entre las citas previstas hay una que llevará a que el Pontífice visite una de la zonas más conflictivas de Madrid. Se trata de la calle Cullera, dentro del barrio de Lucero, famosa por los conflictos entre vecinos provocados por los narcopisos, la delincuencia, las drogas y los robos.

El sábado 6 de junio, León XIV aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a las 10:30 y, tras la recepción oficial, será recibido por los Reyes en el Palacio Real. Y tras los actos institucionales y su primer discurso oficial en España visitará a las 18:00 a los operadores y asistidos del proyecto social 'CEDIA 24 HORAS' de Cáritas Diocesana de Madrid.

Cedia, fundado en 1977 con el nombre de 'Calor y café', proporciona acompañamiento social, apoyo emocional, espacios de descanso nocturno y acceso a servicios básicos, con un equipo multidisciplinar formado por 29 trabajadores y 71 voluntarios. Para entender este proyecto, hay que remontarse unas cuantas décadas atrás, cuando desde Cáritas se repartían cafés con una furgoneta a las personas que no tenían un hogar en el que cobijarse. Esta experiencia derivó en un centro llamado Café y Calor, cerca del Senado, donde hombres y mujeres podían pasar la noche, tomar algo caliente y descansar. Un lugar que más tarde se llamaría Centro de Información y Acogida (CEDIA). Entonces, empezó a ofrecer atención 24 horas, incorporando asistencia social durante el día.

El centro de Cáritas atendió en 2025 a 2.534 personas faltas de un techo, aunque solo 880 pudieron dormir. "CEDIA es un centro de acogida de puerta abierta las 24 horas, dispuesto a acoger a todo aquel que llame al timbre", afirma Gómez-Escalonillas.

El proceso es sencillo. Una vez que una persona ingresa, se le hace una valoración y se le asigna un trabajador social y una psicóloga. Juntos ponen en marcha planes y herramientas para evitar que esa persona acabe de nuevo en la calle, de modo que encuentre acomodo o bien en una habitación o en un recurso de larga estancia. "Aquí, la persona es la protagonista y el centro de toda la historia", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la actualidad tiene 92 plazas, 67 para el centro de noche (47 hombres y 20 mujeres) y 25 plazas para el centro de día. CEDIA 24 horas son dos centros en uno: un lugar donde quedarse por la noche, comer algo, guardar sus pertenencias, darse una ducha caliente; pero también un centro de día que ejerce de trampolín para una vida autónoma, donde sentar una base para que la persona se recupere.

En este primer acto pastoral en España, el pontífice mantendrá un encuentro con un grupo de quince personas atendidas y trabajadores, a quienes dirigirá un saludo y palabras de aliento. El papa escribirá en un libro de firmas, en el que también dejarán sus rúbricas los participantes en el encuentro, mientras que a las puertas del centro se concentrarán unas doscientas personas para recibirlo y despedirlo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pisará, como dice el responsable de CEDIA 24, Juan José Gómez-Escalonillas, "terreno sagrado" por la dignidad de las personas que allí son atendidas, "joyas extremadamente delicadas".

El Papa León XIV quiere poner en foco así en el trabajo que realizan organizaciones sociales con personas en situación de vulnerabilidad. Su estancia provocará una movilización policial récord, según el delegado del Gobierno, Francisco Martín, acorde con los millones de fieles que se desplazarán tras los pasos del Pontífice.

La situación en este barrio ha sido extrema en muchos momentos, pero las denuncias de los ciudadanos tuvieron su efecto positivo. Hartos de la conflictividad pidieron medidas urgentes al Ayuntamiento de Madrid y este colocó en el mismo 18 cámaras de videovigilancia, y el aumento de la presencia policial, lo que ha tenido efectos notables en el día a día.

El domingo 7 de junio, León XIV celebrará la Santa Misa y la procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. El martes 9 de junio concluirá su estancia en la capital con un acto junto a voluntarios en IFEMA .

Un encuentro con los jóvenes en Plaza de Lima

El Papa León XIV también responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación, el sentido de la vida o sobre la existencia de Dios, durante la vigilia que se celebrará el próximo 6 de junio en la Plaza de Lima, en Madrid, en el marco de su viaje a España.

Así lo ha indicado el equipo coordinador de la vigilia este jueves en un encuentro con periodistas en la Archidiócesis de Madrid para explicar los detalles de este evento. En concreto, han precisado que el acceso a la Plaza de Lima se abrirá en torno a las 16:00 horas y el acto dará comienzo a las 18:00 horas. Una hora y media después, a las 20:30 horas está prevista la llegada del Papa, que estará con los jóvenes entre una hora y media y dos horas, hasta pasadas las 22:00 horas.

Antes de subir al escenario, el Pontífice realizará un recorrido e unos 20 minutos en Papamóvil desde la Plaza de San Juan de la Cruz para saludar a los jóvenes que contarán con puntos de hidratación en la Castellana. Una vez comenzado el acto, este constará de tres momentos, uno de testimonios, otro de diálogo con los jóvenes y otro momento litúrgico.

Para diferenciarlos, han preparado un escenario de cuatro metros y medio con tres alturas, que mirará hacia el sur del Paseo de la Castellana. La planta más baja acogerá toda la parte musical, como el coro, formado por unas 150 personas; la intermedia será donde el Papa responderá las preguntas de los jóvenes y la superior se dedicará a la adoración. Además, una cruz de 110 cm por 80 cm realizada artesanalmente por el artesano Samuel Gonzalez de Mingo presidirá la celebración.

Antes de la llegada del Papa y tras su partida, tendrán lugar los conciertos. Por el momento, los organizadores han revelado algunos de los nombres de los artistas invitados como Siloé, Beret, Lola Tuduri, Inazio, Hey Kid y Mr. Rain. El compositor y director artístico de la visita, Pablo Cebrián, ha explicado que estos artistas no acuden a la vigilia a hacer un acto de "promoción" sino de "comunión".

El sacerdote Luis Melchor, del equipo coordinador de la vigilia, ha destacado que lejos de la visión que a veces se tiene de los jóvenes a los que se mira "desde el cansancio o desde el prejuicio", lo que buscan son "las llamadas universales: ser felices, ser amados" y eso hace que se planteen "muchas preguntas".

"Tienen unas circunstancias, preocupaciones, sufrimientos, buscan que alguien les mire sin ser anónimos. Buscan en la Iglesia un espacio de confianza", ha insistido.

En esta línea, la secretaria pastoral de la delegación de jóvenes, Miriam Blanco, ha indicado que "los jóvenes no quieren una fe rebajada" y que no son "superficiales". "No quieren que les vendamos una fe como de los expositores, sin gluten, light, sino algo con contenido a lo que se puedan agarrar, buscan algo que verdaderamente dé respuesta, una fe comprensible y coherente", ha insistido.

En cuanto a la acogida de peregrinos, desde la Archidiócesis han puntualizado que ya cuentan con 29.000 plazas entre colegios, parroquias, centros y familias.

Bad Bunny, invitado como peregrino

Por otro lado, en relación a la posibilidad de que se produzca un encuentro entre León XIV y el cantante puertoriqueño Bad Bunny, fuentes del Arzobispado de Madrid han recordado que coincide en el tiempo de la Vigilia un concierto del artista, pero han insistido en que está invitado. "Invitamos a Bad Bunny si quiere venir a la Vigilia y participar como peregrino. Por supuesto, que todo el mundo se sienta invitado", han reiterado.

Previamente, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha deslizado en una entrevista con Europa Press que no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados diez conciertos en Madrid.

En concreto, el sábado 6 de junio a la misma hora (las 20:00 horas), darán comienzo la vigilia del Papa con los jóvenes en la Plaza de Lima y el quinto concierto de Bad Bunny en la capital. "Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny--, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. Desde luego, yo creo que en cuanto él se entere que está, pues si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos. Pero no serían cosas antagónicas", ha precisado.

Así, ha apuntado que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración" pero ha insistido en que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros con artistas "se llevan muy en sigilo".

"Yo creo que no es un problema entre el Papa y Bad Bunny, sino que es el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, el mundo de la música. Y es un dato más de lo que es Madrid. O sea, el mismo día tenemos a Bad Bunny, tenemos al Papa y tenemos la corrida de toros", ha concretado.

Preguntado por qué le diría a un joven que esté dudando entre ir al concierto del puertoriqueño y a la vigilia del Papa, Cobo ha indicado que vayan "donde quieran" pero ha puntualizado que la vigilia "no es simplemente un evento como puede ser un concierto".

"Lo que vamos a plantear es un momento importante en términos de abrazo. Es decir, cuando uno da un abrazo se prepara, se encuentra con la persona y cuando se va se lleva parte de la otra persona. Esto no va a ser simplemente un evento, sino que va a ser ese abrazo de una ciudad, de una iglesia concreta con la Iglesia Universal", ha explicado.

También quieren ofrecer, según ha añadido, una "puerta abierta" tanto a los jóvenes que sientan "desafección" por la Iglesia como a los que "se están acercando a ella", en un momento de "grandes soledades, una gran desvinculación, un malestar y una necesidad de objetivos" para ofrecerles "el sentido de la vida, que es lo que la gente va necesitando".