Un informe del Observatorio del Alquiler, refleja que España pierde población

La mitad de las viviendas sin uso en España se concentren en municipios de menos de 10.000 habitantes

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España acumula 3,8 millones de vivienda sin uso, casi la mitad de ellas en municipios de menos de 10.000 habitantes donde el número de centros de salud, oficinas postales y escuelas no para de descender.

El informe “Poblaciones en peligro: acceso a la vivienda y pérdida de dotaciones” publicado este pasado martes 23 de junio por el Observatorio del Alquiler refleja que España pierde población en la mayor parte de su territorio mientras las grandes ciudades concentran cada vez más demanda de vivienda.

Gran escasez de vivienda

Estos procesos que se alimentan entre sí han provocado que casi la mitad de las viviendas sin uso en España se concentren en municipios de menos de 10.000 habitantes.

El 84 % del territorio alberga un 16 % de la población y un 14,4 % de todo el parque residencial, mientras que las grandes áreas urbanas, que han incrementado su población en más de seis millones de personas desde 2001, concentran el 70 % de los habitantes y están experimentando una gran escasez de vivienda.

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Por otro lado, a nivel global los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde reside poco más del 20 % de la población, acumulan el 45 % de la vivienda a nivel nacional.

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Los datos españoles coinciden con el cierre solo entre 2012 y 2016 de 311 oficinas postales rurales. A esto se suma la pérdida de más de 250 escuelas de infantil y primaria en la última década y la caída a su mínimo histórico del total de centros de salud y consultorios en 2023.

El informe refleja que en los municipios de menos de 100 habitantes hasta el 70 % del parque residencial está vacío o tiene un uso muy ocasional, mientras que en los de entre 100 y 500 habitantes la proporción es del 57 %.

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Modelo tuTECHÔ Rural como ejemplo

El Observatorio del Alquiler recoge el modelo de tuTECHÔ Rural como ejemplo de respuesta que conecta ambas partes de la situación de desequilibrio, ya que combina inversión inmobiliaria de impacto con acompañamiento social.

Esto se debe a que cada traslado va vinculado a una oportunidad de empleo real identificada previamente en el municipio y el alquiler se articula siempre a través de una entidad intermediaria que garantiza el acompañamiento y arraigo de las familias.

Este modelo ha activado más de 25 viviendas y acompañado a más de 100 personas en 9 municipios de 4 provincias, con una inversión superior a un millón de euros.

También cuenta con un programa complementario para municipios de entre 5.000 y 30.000 habitantes que suma más de 30 viviendas activadas y 160 personas acompañadas en 17 municipios de 6 provincias.