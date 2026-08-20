Sergio Delgado 20 AGO 2026 - 17:05h.

Una vivienda actualizada puede incrementar su valor entre un 5% y un 15% en el mercado. Los compradores actuales buscan inmuebles cómodos, eficientes y preparados para entrar a vivir

El paso fundamental que hay que hacer cuando una reforma se retrasa: "Cuanto más avanzada está la obra, más costosos son los cambios"

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Poner una vivienda a la venta no consiste únicamente en fijar un precio y ya está. El estado del inmueble, como no, influye de forma decisiva tanto en el interés que despierta entre los compradores como en el importe final que estos están dispuestos a pagar.

Presentar una casa cuidada con unos mínimos, puede conllevar una venta más elevada y no siempre es necesario afrontar una reforma integral. De hecho, existen mejoras concretas que ofrecen un retorno económico muy superior a la inversión realizada. Además de incrementar el valor percibido, estas pequeñas reformas ayudan a reducir el tiempo de venta y minimizan las negociaciones para rebajar el precio.

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¿Por qué merece la pena reformar antes de vender?

Los compradores actuales buscan inmuebles cómodos, eficientes y preparados para entrar a vivir.

Una vivienda con desperfectos visibles o acabados desfasados suele generar la impresión de que requerirá una inversión adicional, lo que se traduce en ofertas más bajas.

Entre las principales ventajas de realizar pequeñas reformas:

Mejorar la primera impresión durante las visitas.

Reforzar la sensación de que la vivienda ha recibido un buen mantenimiento.

Aumentar el número de personas interesadas.

Reducir las peticiones de descuento por futuras obras.

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Diversos estudios del mercado inmobiliario estiman que una vivienda actualizada puede incrementar su valor entre un 5% y un 15%, dependiendo del estado inicial, la ubicación y las mejoras realizadas.

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Las reformas con mayor rentabilidad antes de vender

Reformar la cocina

La cocina continúa siendo una de las estancias que más peso tiene en la decisión de compra. Muebles deteriorados, electrodomésticos antiguos o una iluminación insuficiente pueden transmitir sensación de abandono.

No siempre hace falta sustituir toda la cocina. Renovar la encimera, cambiar los frentes de los muebles, instalar iluminación LED, actualizar los electrodomésticos o reemplazar revestimientos antiguos suele ser suficiente para conseguir una imagen mucho más moderna.

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Actualizar el baño

Junto con la cocina, el baño es uno de los espacios que más condicionan la percepción del inmueble. Un cuarto de baño renovado aporta confianza al comprador y reduce la sensación de futuras inversiones.

Las actuaciones más rentables incluyen cambiar la bañera por un plato de ducha, instalar una mampara actual, renovar la grifería, sustituir sanitarios antiguos y modernizar los revestimientos.

Sustituir los suelos

El pavimento ocupa una gran superficie visual y condiciona la apariencia de toda la vivienda. Materiales desgastados o muy antiguos pueden hacer que incluso un piso bien conservado parezca desfasado.

Las opciones más demandadas son la tarima flotante, los suelos laminados, el porcelánico de gran formato o el microcemento. Los acabados claros, además, ayudan a potenciar la luminosidad.

Pintar todas las estancias

Pocas actuaciones ofrecen una relación tan favorable entre inversión y resultado. Una vivienda recién pintada transmite limpieza, amplitud y cuidado.

Los tonos blancos, beige, grises suaves o colores neutros facilitan que los visitantes imaginen su propia decoración y hacen que los espacios parezcan más amplios.

Mejorar la iluminación

La luz tiene una influencia directa sobre la percepción del inmueble. Una estancia oscura suele parecer más pequeña y menos acogedora.

Cambiar luminarias antiguas, incorporar iluminación indirecta, instalar bombillas LED de bajo consumo y reforzar la luz en cocina y baños son intervenciones sencillas con un gran impacto visual.

Renovar las puertas interiores

Las puertas forman parte de la imagen global de la vivienda. Modelos oscuros, deteriorados o muy antiguos pueden restar atractivo al conjunto.

Las puertas lacadas en blanco o con acabados contemporáneos aportan continuidad visual, sensación de amplitud y una estética mucho más actual sin requerir grandes obras.

Sustituir las ventanas

Las ventanas ya no solo se valoran por su aspecto estético. El aislamiento térmico y acústico, junto con la eficiencia energética, son factores cada vez más importantes para los compradores.

La instalación de carpinterías con doble o triple acristalamiento mejora el confort interior, reduce el consumo energético y aumenta el atractivo del inmueble.

Optimizar el almacenamiento

El espacio para guardar objetos es una característica muy apreciada. Una vivienda bien organizada transmite orden y permite aprovechar mejor cada metro cuadrado.

La instalación de armarios empotrados, muebles funcionales o soluciones de almacenaje integradas en pasillos y dormitorios puede incrementar notablemente el valor percibido.

Crear espacios abiertos

Las distribuciones abiertas continúan siendo una de las tendencias más demandadas. Siempre que la estructura del edificio lo permita, eliminar tabiques innecesarios o integrar cocina y salón genera una mayor sensación de amplitud.

Eso sí, este tipo de actuaciones deben ejecutarse siempre bajo la supervisión de profesionales especializados para garantizar la seguridad de la vivienda y el cumplimiento de la normativa.

Mejorar la eficiencia energética

El certificado energético es un aspecto que cada vez consultan más compradores. Un inmueble eficiente supone un ahorro futuro y resulta más competitivo en el mercado.

Mejorar el aislamiento, instalar iluminación LED, renovar las ventanas o incorporar electrodomésticos eficientes son actuaciones que aumentan el atractivo de la vivienda y pueden favorecer una venta más rápida.

Qué reformas conviene evitar

No todas las inversiones ofrecen el mismo retorno. Acabados demasiado personalizados, materiales de lujo difíciles de amortizar o redistribuciones excesivamente específicas pueden limitar y mucho el número de compradores interesados.