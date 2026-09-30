Los temblores han sido perceptibles en diferentes puntos de la Región de Murcia y de la comarca de la Vega Baja del Segura, en Alicante

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta trece llamadas de alerta, aunque ninguna ha informado de daños debido al movimiento sísmico

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Murcia vuelve a temblar, esta vez con dos terremotos de magnitudes 3,1 y 3,0 registrados esta madrugada en el sureste de Beniel. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha señalado una intensidad máxima de III-IV en ambos seísmos.

Ambos movimientos sísmicos han sido perceptibles en diferentes puntos de la Región de Murcia y de la comarca de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante, tal y como informa 'La Opinión de Murcia'.

Dos terremotos en menos de cuatro horas

El primero se produjo a las 02:04 horas, a tres kilómetros de profundidad, un primer temblor tras el cual el teléfono de emergencias 112 recibió cinco llamadas de alerta.

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Menos de cuatro horas después, a las 06:31 horas, se registró el segundo movimiento sísmico, que alcanzó los seis kilómetros de profundidad. En esta ocasión, fueron ocho los ciudadanos que alertaron a Emergencias. Por el momento no se han registrado daños.

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Los dos movimientos sísmicos se localizaron en las proximidades de Beniel, con epicentros situados a pocos kilómetros de distancia entre sí, dos nuevos temblores que se producen solo cinco días después del terremoto de magnitud 3,5 registrado el pasado viernes.

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En esta ocasión, los servicios de Emergencias 112 recibieron una treintena de llamadas desde el municipio de Murcia tras un temblor con epicentro entre la pedanía murciana de Sucina y San Javier.