Almeida anuncia que la Policía Municipal vallará el Oso y el Madroño, "vandalizado" con pintadas amenazantes a Ayuso

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MadridLa Puerta de El Sol de Madrid ha despertado este miércoles con un millar de personas, en unas 500 tiendas de campaña, que protestan contra la crisis habitacional y exigen soluciones urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible. Entre la multitud de manifestantes, el Oso del Madroño, estatua icónica de la Puerta de El Sol, ha aparecido vandalizado.

La Delegación del Gobierno en Madrid informaba nada más arrancar el día que la noche había trascurrido sin ningún tipo de incidente. Sin embargo, la estatua de la Puerta de El Sol ha aparecido con amenazas a Ayuso, pintadas, pegatinas, un pañuelo palestino atado a lomos del animal y una bandera republicana sobre el madroño.

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Vandalizan la estatua del oso en la Puerta de El Sol

En la entrada al Metro de Sol se ha desplegado un cartel con el lema 'No violencia activa única salida", el oso y el madroño también ha amanecido con un chaleco del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y en alguna tienda de campaña se puede leer "¡Mira mamá! ¡Ya me independicé!".

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Como no podía ser de otra manera, las pintadas con amenazas a Ayuso y la colocación de la bandera palestina de la republicana ha provocado reacciones entre los rostros políticos. Uno de ellos ha sido el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que ha informado que está previsto que la estatua se valle en las próximas horas.

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La Policía Municipal vallará el Oso y el Madroño

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado de que la Policía Municipal advertirá a la Nacional del vallado que van a hacer del monumento del Oso y el Madroño, "vandalizado" desde la acampada por la vivienda con pintadas amenazantes contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como 'Ayuso, cuidado'.

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"No considero que sea una manifestación pacífica una que vandaliza un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Oso y el Madroño. Vandaliza y no lo respeta ese monumento, además de que en la peana de ese monumento hay una pintada que dice 'Ayuso, cuidado'. Esto es lo que está pasando ahora mismo en la Puerta del Sol", ha declarado Almeida desde Valdebebas.

Junto a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, el alcalde ha reiterado que, en todo caso, la Policía Nacional "es la competente" de lo que está ocurriendo con la acampada en la Puerta del Sol.

Ayuso cuidado, las supuestas amenazas en el Oso y el Madroño

"¿A mí me puede explicar alguien qué pacífico tiene 'Ayuso cuidado'? ¿A mí me puede explicar qué pacífico tiene ver panfletos con Ayuso y Almeida ensartados? ¿De verdad eso es pacífico? ¿De verdad puede mantener el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que no hay un peligro?", ha declarado.

Almeida ha invitado a hablar con los comerciantes de la zona. "Me acuerdo cuando desde el PSOE se decía que las manifestaciones de Ferraz eran inaceptables por el perjuicio que se estaba causando a los comerciantes. Y, por cierto, verán que dije que efectivamente estaba habiendo un perjuicio a los comercios y que yo no le veía ya demasiado sentido. Ahora el PSOE y Más Madrid se olvidan de todos los comerciantes de la Puerta del Sol", ha condenado.

El alcalde ha insistido en que los comerciantes cuenten lo que están viviendo "por los ruidos, por la higiene, por las formas y maneras con las que los manifestantes que están ahí acampados se desenvuelven y desarrollan a lo largo del día y de la noche".