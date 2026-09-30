Manuel Pimentel Granada, 30 SEP 2026 - 13:59h.

Tras el incidente, Educación ha abierto un expediente de inspección a la empresa de cátering que acumula quejas por su servicio en otras provincias

Encuentran gusanos en la sopa del comedor escolar de un colegio de Málaga

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Nuevo episodio de contaminación por bichos en los alimentos de un comedor escolar de Andalucía. En esta ocasión, el incidente ha tenido lugar en un colegio público de Albolote, en Granada, donde se encontraron larvas de gusano en el arroz servido a los menores.

El desagradable hallazgo se produjo en el servicio de comedor escolar el pasado viernes 18 de septiembre en el CEIP Tinar. Cuando se sirvió el arroz, una alumna encontró los parásitos de gusano en la comida y le hizo una foto con su 'smartwatch'.

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Las familias han denunciado con estupor la situación y han trasladado la incidencia a la Junta de Andalucía y a la empresa de cátering, que ha realizado una inspección sanitaria a raíz de este motivo. Y es que la empresa, que sirve los menús mediante el sistema de 'línea fría' opera en otros 400 centros de educación andaluces.

Uno de los centros inspeccionados tras la denuncia presentada por la asociación de madres y padres es el CEIP Fuentenueva de Granada capital, aunque allí "no se ha registrado ningún problema", aseguran fuentes del centro a esta redacción.

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Disculpas a los padres

El departamento de calidad de la empresa encargada del catering del comedor escolar ha pedido disculpas a las familias del centro y asegura que ha activado su protocolo de alerta para investigar los hechos, una inspección y repaso de lo ocurrido que ha trasladado tanto a las familias como a la Junta.

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Para demostrar la "inocuidad alimentaria" de su trabajo, han presentado a la Junta información sobre la procedencia de la materia prima, un arroz integral, la producción del plato de comida y los pasos desde que se preparó en una cocina central de Málaga, el 14 de septiembre, hasta que se sirvió en Granada cuatro días después, ya el 18 de septiembre.

El informe aporta un registro de rutas de distribución a las diferentes provincias de la producción de arroz, que no solo se sirvió en Albolote, el control de temperatura de equipos de refrigeración así como el diseño del menú.

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Educación abre un expediente

Por su parte, desde la Consejería de Educación han explicado que uno de los pasos a seguir tras la denuncia de este hecho es abrir expediente de inspección a la empresa para aclarar lo ocurrido, según adelanta Granada Hoy. Posteriormente, se requerirá a la empresa concesionaria para que subsane las posibles deficiencias que se detecten encontrar en esa inspección y valroar "si se sigue con el servicio".

Esta misma empresa ha sido objeto de quejas por el servicio ofrecido en otras provincias, como Córdoba. En esta provincia, un video difundido por el sindicato Asadián mostraba el contenido de una barqueta de pisto con apenas una cuchara de verdura disuelta en tomate.