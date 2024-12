Para los más pequeños de la casa, la llegada de la Navidad es sinónimo de regalos, llenándose sus habitaciones de juguetes nuevos: muñecas, dispositivos electrónicos, entre otros. No obstante, el cerebro de los menores no está preparado para manejar el exceso de estímulos que implica recibir tantos regalos y procesar el significado de tanta información al mismo tiempo, lo cual puede llevar a que pierdan interés en ellos y no valoren su utilidad.