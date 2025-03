Cuándo y cómo darles una paga a nuestros hijos: esto dicen los expertos

La educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente en el sistema educativo español . Teniendo en cuenta que nos encontramos en una sociedad consumista es fundamental que los niños, desde pequeños, estén familiarizados con el valor del dinero y que puedan adquirir hábitos financieros saludables que puedan seguir manteniendo a lo largo de su vida. No es simplemente aprender a gestionar de manera correcta el dinero, sino que aprendan a desarrollar su capacidad de ahorro . Algo esencial para su futuro.

La asignación de una paga a los niños es algo común en muchas familias . Esto es concebido como una herramienta educativa para que los más jóvenes puedan comenzar a construir hábitos financieros responsables . No obstante, saber cuál es el momento adecuado para comenzar a darles una paga, la cantidad de dinero ideal y cómo hacerlo genera dudas entre los padres.

Puede darse el peligro de que si los menores se habitúan a recibir una paga fija, puedan pensar que es algo que se tiene garantizado , por lo que vayan perdiendo el interés y la motivación por esforzarse para conseguir lo que desean y lo den por hecho. Es esencial explicarles que la paga no es un derecho, sino una herramienta con la que pueden aprender a gestionar aquello que quieran y sus responsabilidades.

También es esencial que entiendan que no todas las familias pueden permitirse dar una paga a los hijos, hay muchas que tienen limitaciones económicas dentro del hogar y no pueden hacerlo. Comentar cuál es la realidad económica de cada hogar es esencial para que puedan entender cuál es el valor del dinero y que entiendan que no todas las familias están en la misma situación.