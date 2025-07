Marta Egea 24 JUL 2025 - 20:40h.

El refuerzo positivo no es premiar por premiar, es una herramienta clave para construir autoestima y confianza en niños y adolescentes

Sara Tarrés, psicóloga infantil: "Nuestros hijos nos pueden caer mal, y cuando esto pasa hay que actuar"

MadridEn los últimos años, el refuerzo positivo ha cobrado un protagonismo especial dentro de la educación moderna, tanto en casa como en el colegio. Lejos de ser una moda pasajera, se trata de una técnica respaldada por años de investigación en psicología y pedagogía que demuestra que premiar o reconocer adecuadamente una conducta puede fomentar su repetición de manera efectiva. Sin embargo, el verdadero reto no está en aplicar el refuerzo, sino en hacerlo bien.

El dilema que hay actualmente no es si se debe utilizar refuerzo positivo, sino cómo hacerlo sin caer en la trampa de los premios constantes y sin fomentar una motivación dependiente de recompensas externas. Esta estrategia se tiene que entender como una herramienta para construir la autoconfianza de los niños, no como una fórmula automática para obtener obediencia.

¿Qué es el refuerzo positivo y en qué se basa?

El refuerzo positivo es una estrategia educativa basada en la psicología conductista, concretamente en los trabajos de Skinner, uno de los padres del condicionamiento operante. Esta estrategia consiste en ofrecer una consecuencia agradable inmediatamente después de una conducta deseada para que así, aumente la probabilidad de que esa conducta se repita.

A lo largo del tiempo, el refuerzo positivo se ha extendido más allá del ámbito conductista y se ha integrado en modelos educativos y de crianza respetuosos, como la disciplina positiva o la educación emocional. A día de hoy esta herramienta se entiende no sólo para cultivar la obediencia o la repetición de comportamientos concretos, sino también para construir autoestima, confianza y relaciones sanas entre educadores y alumnos o entre padres e hijos.

Los refuerzos no tienen que ser materiales. Pueden ser una palabra amable, una mirada de complicidad, una nota escrita o un reconocimiento público. Esto puede funcionar mucho mejor que un premio físico. La clave está en que el refuerzo sea significativo para quien lo recibe y que esté conectado con un valor o una conducta deseable, no con un chantaje o una exigencia.

Como usar el refuerzo positivo sin caer en premios materiales

Uno de los mayores desafíos del refuerzo positivo es aplicarlo sin generar dependencia de recompensas externas. Cuando se abusa del premio, sobre todo cuando es tangible como golosinas o regalos, los niños y adolescentes pueden dejar de encontrar valor en el comportamiento en sí y actuar solo en función de lo que van a conseguir. Esto debilita su motivación intrínseca, y también hace que sea más complicado conseguir una autonomía y una autorregulación a largo plazo.

Para utilizar de manera saludable el refuerzo positivo, conviene priorizar el refuerzo social y emocional sobre el material. Se pueden utilizar frases como “me ha encantado cómo has resuelto este problema” o “me he fijado en el esfuerzo que has puesto en esto”. Éstas no solo reconocen la acción, sino que también valoran el proceso y no solo el resultado. Este tipo de refuerzo consigue conectar con el sentido de competencia personal y con la autoestima, dos pilares fundamentales de la motivación interna.

Además, es importante ir retirando progresivamente los refuerzos a medida que el comportamiento se consolida. Esto no quiere decir que se tenga que dejar de reconocer lo positivo, sino que se debe cambiar el tipo de feedback, haciéndolo más sutil, más esporádico y centrado en el significado del aprendizaje. También se recomienda incluir al niño o adolescente en la reflexión, preguntándole cómo se siente con lo que ha hecho bien, reforzando así su autoevaluación y su criterio interno.

Tampoco se debe olvidar que el refuerzo positivo bien aplicado no consiste en premiar todo, sino en reforzar aquello que realmente se quiere mantener y que está alineado con valores educativos coherentes. El equilibrio está en usarlo con intención, coherencia y afecto, no como un sistema de incentivos automáticos.

El uso eficaz del refuerzo positivo no debe entenderse como una fórmula mecánica ni como una técnica de control. Debe ser entendido como una herramienta pedagógica profundamente humana. La clave está en aplicar este refuerzo con intencionalidad: no se trata de elogiar por elogiar, sino de reconocer conductas que realmente reflejen progreso, esfuerzo o valores deseables. Cuando este refuerzo se hace de manera indiscriminada o exagerada, pierde completamente su valor, y lo que crea es escepticismo o indiferencia en el niño.

La coherencia también es fundamental. Si se refuerzan conductas contradictorias o se premia algo un día y se ignora al siguiente, el mensaje que reciben los niños y adolescentes es confuso. El refuerzo positivo tiene más impacto cuando está alineado con normas claras, expectativas compartidas y un marco educativo que dé sentido a lo que se valora.

Se tiene que tener en cuenta que ningún refuerzo positivo va a ser verdaderamente transformador si no se acompaña de afecto genuino. La conexión emocional entre educador y alumno, o entre madre/padre e hijo, es el vehículo principal del aprendizaje significativo. Un elogio sincero tiene más poder motivador que cualquier premio material, ya que el afecto convierte el refuerzo en una experiencia emocionalmente nutritiva, que ayuda al niño a sentirse visto, valorado y capaz.