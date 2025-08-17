Cómo saber si tienes altas capacidades como adulto: signos comunes y qué hacer si te identificas

Marta Egea 17 AGO 2025 - 06:00h.

Muchas personas con altas capacidades pasan desapercibidas en la escuela por no adaptarse al perfil tradicional de buen comportamiento y buenas notas

Cómo saber si tu hijo tiene altas capacidades

MadridDurante mucho tiempo, el término altas capacidades ha estado asociado al ámbito escolar. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este perfil también puede pasar completamente desapercibido en la infancia y aflorar en la edad adulta. Muchas veces esto ocurre por casualidad o tras una vida de dudas personales, insatisfacción personal o conflictos internos difíciles de justificar.

Gracias a una mayor divulgación sobre la neurodiversidad, cada vez más adultos se plantean si podrían tener altas capacidades y no fueron identificados durante su infancia. No es raro que lo descubran cuando van a acompañar a un hijo a una evaluación psicopedagógica, al leer algún artículo o ver algún video sobre el tema e, incluso, en un proceso de terapia. Conocer esto puede generarles desde alivio y comprensión hasta la necesidad de reinterpretar toda su vida. Pero, ¿cómo un adulto puede saber si realmente tiene un perfil de altas capacidades y qué hacer a partir de entonces?

Qué son las altas capacidades: más allá del coeficiente intelectual

Las altas capacidades no significan exclusivamente “ser muy inteligente” o tener un coeficiente intelectual (CI) alto. Según la Organización Mundial de la Salud, este fenómeno es multifactorial: se caracteriza por una combinación de habilidades cognitivas superiores, pensamiento creativo y un alto nivel de implicación en tareas.

Este concepto ha evolucionado del clásico “Coeficiente Intelectual por encima de 130” hacia una visión mucho más amplia. Esta nueva visión incluye aspectos emocionales, sociales y creativos. En este sentido, muchos adultos han podido pasar desapercibidos por no encajar en el patrón tradicional de un “niño prodigio” o porque su potencial no fue debidamente desarrollado.

¿Por qué a muchos adultos no les detectan las altas capacidades en la infancia?

Muchos adultos descubren que su perfil encaja con uno de altas capacidades cuando sus hijos son evaluados por el sistema educativo, cuando se ven reflejados en los comportamientos de los menores. Esto ocurre, porque, durante muchos años, el sistema ha tendido a identificar solo ciertos perfiles de altas capacidades: aquellos que sobresalen académicamente o responden a estímulos tradicionales.

Sin embargo, existen muchos perfiles más dispersos, como los de doble excepcionalidad que sería una alta capacidad combinada con TDAH o dislexia, o adultos que, por su contexto socioeconomico o educativo, no tuvieron las oportunidades para desarrollar su potencial. También influye mucho el hecho de que las mujeres con altas capacidades han estado especialmente infradiagnosticadas, debido a estereotipos de género o una mayor tendencia a no ser vistas y adaptarse.

¿Cuáles son los signos comunes de altas capacidades en adultos?

No existe un “test rápido” que confirme la alta capacidad en adultos de manera definitiva, pero distintos estudios y profesionales especializados coinciden en una serie de características que suelen repetirse en adultos con este perfil. Algunos de los signos más comunes son:

Pensamiento rápido y profundo: procesan información con más agilidad , suelen analizar a fondo los temas que les interesan y suelen tener una necesidad de comprender el “por qué” de todo.

procesan información con , suelen analizar a fondo los temas que les interesan y suelen tener de todo. Alta sensibilidad emocional y sensorial: suelen presentar una hipersensibilidad sensorial , sienten con intensidad, tienen gran empatía y también se pueden sentir abrumados por ruidos, luces o multitudes.

suelen presentar , sienten con intensidad, tienen gran empatía y también se pueden sentir abrumados por ruidos, luces o multitudes. Baja tolerancia al aburrimiento y necesidad de estímulo constante: pueden sentirse frustrados o desmotivados en trabajos rutinarios o ambientes que no les estimulan. Necesitan retos intelectuales constantemente.

pueden sentirse o ambientes que no les estimulan. Necesitan retos intelectuales constantemente. Dificultad para encajar o sensación de “ser diferente”: desde pequeños pueden tener la sensación de no pertenecer del todo , pensar “raro” o tener intereses distintos a los de sus compañeros.

desde pequeños pueden tener , pensar “raro” o tener intereses distintos a los de sus compañeros. Alta autoexigencia y pensamiento autocrítico: tienden a ser perfeccionistas , les cuesta aceptar errores o sentirse satisfechos con sus logros, y suelen tener un diálogo interno intenso.

tienden a , les cuesta aceptar errores o sentirse satisfechos con sus logros, y suelen tener un diálogo interno intenso. Curiosidad infinita y aprendizaje autodidacta: les encanta aprender, investigar por su cuenta y tienen intereses muy cambiantes. El aprendizaje formal puede quedarse corto para ellos.

Cuando se descubre siendo adulto que se tienen altas capacidades puede generar un efecto liberador, pero también bastante confuso. En muchos casos, hay personas que lo sienten como una reconciliación consigo mismas, ya que sienten que tienen una explicación para esa sensación de no encajar. Pero, también puede despertar sentimiento de duelo por el tiempo perdido, por las oportunidades que no se dieron o por haber vivido siempre sintiéndose fuera de lugar.

Por esto, los expertos recomiendan que este tipo de descubrimiento sea acompañado por un proceso terapéutico especializado, ya que necesitarán ayuda para resignificar su identidad y comprender cómo gestionar mejor el potencial, las emociones y los vínculos personales.

¿Qué hacer si se sospecha que se tienen altas capacidades?

Lo primero es acudir a un psicólogo o psicopedagogo que tenga experiencia en detectar altas capacidades en adultos. No todos los profesionales están formados en este ámbito, por lo que es esencial asegurarse de que comprende los distintos perfiles existentes. También puede informarse sobre el tema, participar en foros o comunidades con personas adultas que cumplan este perfil.

En ocasiones, reconectar con ciertos momentos en los que sintió frustración, desmotivación o falta de estímulo puede ayudar a entender mejor su recorrido y cómo adaptar la vida profesional y personal a esta nueva identidad. Por último, trabajar el autoestima y la autorregulación emocional es fundamental, ya que muchos de estos adultos fueron etiquetados de niños como “complicados”, “exagerados” o “demasiado intensos”. Esto debe ser un trabajo personal orientado a aceptarse sin juicios para poder transformar este autoconocimiento en bienestar.