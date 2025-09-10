Marta Egea 10 SEP 2025 - 20:40h.

Cada vez más familias optan por modelos educativos como el homeschooling o la desescolarización, aunque se encuentra en una situación alegal en nuestro país

MadridMuchas familias se plantean si sería posible educar a un niño fuera del sistema escolar tradicional en España. Tras los cambios sociales, tecnológicos y educativos que trajo consigo la pandemia, la desescolarización y el homeschooling se han convertido en una realidad creciente que cada vez más padres se plantean.

En España, la educación en casa no está expresamente regulada ni permitida, pero tampoco está prohibida tajantemente. Se encuentra en un vacío jurídico, lo que genera inseguridad entre las familias que optan por sacar a sus hijos del sistema tradicional escolar, obligándolas a ir con cautela para evitar cualquier conflicto con la administración. En este artículo veremos cuáles son los pros, los contras y las claves legales de esta modalidad de enseñanza nada convencional.

Son alrededor de 2000 a 4000 familias las que optan por educar en casa, aunque esta práctica continúa en un limbo jurídico: no está prohibida formalmente, pero la Ley Orgánica de Educación impone la escolarización obligatoria entre los 6 y los 16 años. En 2010, el Tribunal Constitucional interpretó que aunque la Constitución reconoce el derecho que tienen los padres de inculcar formación conforme a sus convicciones, la educación obligatoria implica necesariamente escolarización en centros homologados. Por lo que, la educación en casa se encuentra en un vacío legal, el cual permite su práctica discreta, pero puede exponer a las familias a denuncias por absentismo escolar o intervención de los Servicios Sociales.

Ventajas del homeschooling y la desescolarización

Uno de los principales atractivos del homeschooling y la desescolarización es la personalización del aprendizaje. No se depende de un currículo estandarizado ni tampoco de los ritmos del aula, por lo que los niños pueden avanzar según sus necesidades. Esto permite profundizar en aquellas áreas que realmente despierten curiosidad haciendo que el aprendizaje sea más significativo. Además, en homeschooling se suele aplicar una pedagogía activa y basada en proyectos, algo que refuerza la motivación y el pensamiento crítico.

Además, hay que destacar la flexibilidad horaria y geográfica. Las familias pueden organizar su tiempo sin estar sujetas a calendarios escolares estrictos, lo que es muy útil para familias nómadas, con hijos con necesidades especiales o que, sencillamente, priorizan un estilo de vida distinto. Este modelo también permite reducir el estrés que se asocia a exámenes, deberes excesivos o presión por las calificaciones, lo que se traduce en un entorno emocionalmente más seguro.

Por otro lado, muchas familias dicen que educar en casa permite fortalecer los lazos familiares, desarrollar habilidades interpersonales y ofrecer una formación ética y en valores más coherente con sus convicciones familiares. La posibilidad de socializar en contextos más diversos que el aula, como pueden ser actividades culturales, deportivas, grupos de homeschoolers u ONG también se valora positivamente.

Contras y riesgos de la desescolarización y el homeschooling

Sin embargo, optar por el homeschooling o la desescolarización en España también implica asumir retos importantes, tanto a nivel legal como práctico. El primero y más evidente es la inseguridad jurídica existente, al no estar regulada de forma clara puede ser mal interpretada por los servicios sociales. Existen casos en los que las familias han tenido que comparecer ante los tribunales o justificar ante inspección educativa su decisión.

Esta modalidad requiere una alta implicación por parte de los padres, quienes asumen el rol de guías educativos, planificadores y en muchos casos también de evaluadores. Para ello se necesita tiempo, recursos, conocimientos pedagógicos y una gran capacidad de organización. Para muchas familias, compatibilizar esta tarea con el trabajo puede ser muy complejo.

Otro riesgo frecuente es el aislamiento social, sobre todo si no se pertenece a ninguna red de familias homeschoolers. Es cierto que hay muchas alternativas para socializar, pero no todos los entornos ofrecen las mismas oportunidades, y el desarrollo de habilidades sociales podría verse limitado si no se pone interés en descubrir actividades donde puedan conocer a más niños.

También se han señalado dudas sobre la adquisición de competencias básicas y la preparación académica en etapas posteriores como la secundaria o la universidad, ya que no se suele seguir un currículo estructurado ni hay apoyo de programas oficiales. Si tampoco se cuenta con un sistema de evaluación externa, puede ser complicado medir el progreso real del estudiante.

El marco legal en España: qué se permite y qué no

En nuestro país, la educación en casa no está expresamente regulada por ley, lo que puede generar una situación de alegalidad. La Constitución Española, en su artículo 27, reconoce el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, pero la Ley Orgánica de Educación (LOE/LOMLOE) establece que es obligatorio escolarizar a los menores de entre 6 y 16 años en un centro homologado. Esto quiere decir que, aunque no haya una ley que prohiba el homeschooling, las administraciones pueden interpretarlo como un incumplimiento del deber de escolarización con sus posibles consecuencias legales para las familias.

En la práctica, algunas familias optan por inscribir a sus hijos en centros educativos extranjeros (sobre todo en Estados Unidos o Reino Unido) que ofrecen enseñanza a distancia con títulos homologables, o se integran en plataformas como Clonlara School. De todos modos, no están exentas de inspecciones educativas o requerimientos por parte de los servicios sociales, ya que la administración puede considerar que el menor no está recibiendo una educación adecuada si no hay una supervisión oficial. Por tanto, mientras no exista una regulación específica que pueda reconocer o establecer las condiciones del homeschooling, las familias seguirán enfrentándose a un limbo legal.