“Si estamos todas las tardes, al final los estás privando de una edad maravillosa", explica la docente Ana García

Ana García Pérez, la mejor docente de España: "La asignatura pendiente en los colegios es la educación emocional"

MadridLas actividades extraescolares cada vez ocupan más espacio en la vida de los niños y en algunos casos llenan tanto su tiempo libre que los menores no tienen momentos para jugar, algo esencial para su edad.

El juego es un derecho reconocido por el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el tratado internacional más importante con relación al reconocimiento de los derechos de la infancia.

Según recoge el Observatorio del Juego Infantil las sociedades modernas en aras del progreso, la competitividad, el funcionalismo o incluso el supuesto beneficio de la infancia, han ido relegando este derecho.

Música, deportes, pintura, robótica o idiomas son algunas de esas extraescolares en las que los niños están apuntados después del horario lectivo, pero cuántas actividades son recomendadas y cuándo son excesivas, desde qué edades se podría empezar y cuáles son las mejores. Todas estas dudas les surgen a unos padres que muchas veces se ven empujados por una presión social.

Es raro encontrarse a menores que no realizan al menos una clase extraescolar forzados cada vez más por una sociedad que ensalza llenar el tiempo con ‘cosas útiles’ y rechaza el ‘no hacer nada’.

“Los niños necesitan jugar”

Ana García Pérez, galardonada como la ‘mejor docente de España’ y profesora del Máster en Innovación Educativa de la Universidad Europea, explica a Informativos Telecinco que “los niños necesitan jugar” y las actividades extraescolares “deberían estar enfocadas a completar el desarrollo físico, mental y social” de los menores.

La docente linarense defiende que “lo ideal es no cargar”, pero si nuestros hijos “se apuntan a algún deporte de equipo o donde ellos jueguen, disfruten o socialicen, pues ahí sí”.

Si estamos todas las tardes, al final los estás privando de una edad maravillosa, que es la edad del juego, que es el aprendizaje por exploración Pexels

“Si estamos todas las tardes, al final los estás privando de una edad maravillosa, que es la edad del juego, que es el aprendizaje por exploración” cuenta la profesora ganadora de los conocidos como ‘Goya de la educación’.

Cuando se habla de juego muchos defienden que en las actividades extraescolares los niños también juegan, pero este es un juego dirigido por un adulto y unas normas, un tipo de actividad que no permite desarrollar tan plenamente la imaginación de los más pequeños, siendo el juego libre su sentido más completo.

Desde qué edades y cuáles son las mejores

Si se decide apuntar a los niños a actividades extraescolares, estas deben ser enfocadas a la personalidad y características de cada uno, pero sobre todo les deben gustar, reconocen los expertos.

Dependiendo de las características de cada pequeño así deben ser orientadas estas clases, por ejemplo, si es un niño muy movido los deportes le favorecerán para canalizar esa energía. Si tienen una personalidad más tímida, el teatro podría ayudar a vencer sus miedos.

Las edades recomendables desde las que se podrían comenzar este tipo de actividades varían mucho en función del menor y es necesario tener en cuenta los ritmos evolutivos de los niños. Partiendo de esa premisa señalan:

Entre los 3 y los 5 , actividades donde jugar y explorar sea la base

, actividades donde jugar y explorar sea la base Desde los 6 años, actividades más estructuradas y definidas

Un menú del juego saludable para niños

El Observatorio del Juego Infantil destaca que la importancia del juego radica en que da paso a un buen desarrollo a nivel emocional, social y cognitivo. También procesa el razonamiento lógico, el pensamiento abstracto, la riqueza y fluidez de vocabulario, la organización espacial, la memoria y la empatía.

El Observatorio ha aplicado los porcentajes del plato saludable de Harvard creado por nutricionistas al menú del juego saludable para niños que fomenta su desarrollo de forma equilibrada.