Patricia Martínez 06 ABR 2026 - 06:30h.

El proyecto ha sido galardonado con un premio Incuvi de la Universidad de Vigo

Los universitarios han creado una herramienta que puede revolucionar la enseñanza infantil

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OurenseLoomi proviene de loom, que en inglés es telar, “y nosotros lo que queremos es tejer historias que ayuden en el proceso de aprendizaje de los más pequeños”. Con la propia definición del nombre de su herramienta, tres estudiantes de la Universidad de Vigo resumen el concepto de la nueva herramienta que han creado: una herramienta basada en la IA que puede generar relatos infantiles personalizados en pocos segundos.

Detrás de Loomi están Alejandro Sevant, Marcos Martínez y Anxo Lameiro. Estos tres alumnos del campus de Ourense han decidido apostar por un uso pedagógico de la inteligencia artificial para dotar a docentes y a padres de un apoyo especifico, que puede ayudar dando dinamismo a las tareas. Su proyecto les ha valido para ganar uno de los premios Incuvi de la universidad viguesa.

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Marcos tiene un hermano pequeño y se dio cuenta que para explicarle y ayudarle que se le hacía más fácil “si había una historia, con ejemplos”, y se lo comentó a Alejandro. Ambos, estudiantes de Biología, empezaron a buscar literatura científica que validara su tesis de la importancia del “storytelling” en el aprendizaje.

Personalizar los contenidos para facilitar el aprendizaje

Ambos tuvieron pronto muy claro que contar una historia, personalizar los contenidos podía ser una herramienta clave para fijar conceptos en los más pequeños. Pero para convertir esta evidencia en una herramienta tecnológica viable, el equipo necesitaba un perfil técnico. Y ahí llegó Anxo, estudiante de Ingeniería Informática en el campus de Ourense, quien se encargó de evaluar la viabilidad del proyecto y seleccionar las herramientas adecuadas. “Yo tenía información sobre la IA y les dije que lo podíamos hacer”, apunta Anxo.

Y entonces los tres empezaron a trabajar para desarrollar la herramienta. “Nuestra intención para poder comercializarlo sería una web en la que cada usuario, padres o docentes, tendrían una cuenta y podrían entrar ahí, pudiendo generar esos cuentos en pocos segundos”, explican.

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“Se usaría un prompt, y para quien no tenga mucha idea de cómo escribirlo, se le ofrece un modo guiado, para meter cuantos personajes quieres, las características y qué quieres aprender con la historia, valores, como la amistad, o compartir, o matemáticas”, detallan sobre el funcionamiento de la herramienta.

"Puede hacer que los chavales estén más motivados", explican

Marcos explica que la principal ventaja que puede ofrecer Loomi es el acercamiento de la enseñanza, y la personalización,” que los chavales estén más motivados, que tengan más ganas de estudiar, al tratarse de conceptos personalizados”, detalla. “Les puede ayudar a fijar los conceptos, y además esto lo pueden hacer sin quitarle tiempo a los profesores, porque es una solución que se genera en segundos”, explica uno de los miembros del equipo. Una herramienta que podría revolucionar la enseñanza infantil aportando de una manera rápida contenidos personalizados.

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La herramienta se puede usar en el aula, pero también fuera, añaden, “porque se puede usar de manera muy sencilla, en casa, por los padres para poder seguir acompañando en ese aprendizaje”, apunta Marcos.

Con el proyecto en marcha, decidieron presentarlo a los premios de la universidad viguesa: Marcos recuerda que cuando vio el concurso creyó que podrían encajar.” Vi que teníamos posibilidades”. “Al principio”, cuenta Alejandro, “no teníamos mucha confianza en ganar el premio, pero según iban pasando las fases, teniendo que defender el proyecto ante los jueces, fuimos ganando confianza y pensando que podíamos ganar”. Y así ganaron el premio Incuvi de la Uvigo, destinado a proyectos de emprendimiento.

En fase de desarrollo a la espera de probarla en algunos centros escolares

En este momento, como explica Anxo, la herramienta “está en fase de desarrollo, es capaz de generar cuentos, pero estamos puliendo los prompts, para conseguir un resultado acorde a lo que buscamos”.

Mientras siguen “puliendo” la herramienta, la intención del equipo es realizar pruebas piloto, en un número reducido de centros escolares, durante el próximo curso, y testar así si realmente mejora el rendimiento de los alumnos, “pero también queremos hacer análisis de mercado, para ver cómo se utiliza”, apuntan.