Patricia Martínez 20 MAY 2026 - 07:30h.

La publicación compartida por los vecinos de un edificio amenaza tirando de retranca con unas semanas bien ruidosas

La ciudad gallega acoge a 21.000 estudiantes durante este curso acadámico

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Santiago de CompostelaEl curso universitario 2025-2026 apura sus últimas semanas y muchos estudiantes universitarios se enfrentan ya estos días a los exámenes de fin de curso. Son días de estudio y concentración para muchos antes de las pruebas, pero no todos los vecinos de Santiago están dispuestos a ponérselo fácil a los estudiantes en este tramo final del curso.

Los residentes de un edificio compostelano han decidido tirar de retranca y de humor, hartos de aguantar el ruido de sus vecinos universitarios durante todo este curso, y amenazan ahora con ponerles los días de estudio, algo más complicados.

En una nota, compartida en una zona común y dirigida a toda la comunidad estudiantil de su edificio, los residentes del inmueble les recuerdan que en los últimos meses han tenido el “privilegio de disfrutar” de los ensayos nocturnos de reggaeton, las “celebraciones improvisadas” o “gritos filosóficos a las cuatro de la mañana y los debates existenciales” en el descansillo. Así que ahora que se acercan las fechas de los exámenes, quieren transmitirles su “comprensión”, afirman embriagados de ironía.

El aviso, compartido en la cuenta compostelana de @salseo_usc, tira de retranca para lanzar su plan, ya que los vecinos apuestan por una respuesta que es todo menos “silenciosa y comprensiva”, sino que amenazan con una sonora venganza.

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Según detallan, el resto de los vecinos están valorando algunas “actividades comunitarias” para las próximas semanas, tales como “aspirado intensivo a primera hora”, “taladro recreativo de fin de semana”, un “concurso de portazos”, una sesión de “karaoke vecinal con versiones de los años 80” o una mudanza “simbólica de muebles a horas estratégicas”. “Todo ello, por supuesto”, continúan, “dentro del espíritu de convivencia, reciprocidad y memoria histórica del inmueble”.

La amenazante nota de aviso termina con un inesperado giro “negociador”: “Como somos personas generosas, aún estáis a tiempo de evitar esta preciosa venganza pedagógica respetando el descanso vecinal”, concluyen, despidiéndose atentamente como unos vecinos que “también tiene memoria (y ojeras)”.

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La publicación ha sido comentada masivamente por la comunidad universitaria

La publicación de este aviso, que muchos ya califican de “cine” ha sido comentada por decenas de usuarios en las redes sociales, que optan en su mayoría por posicionarse al lado de los paciente o no tan pacientes vecinos. “Se llama respeto”, apuntan, o “eso sí que es abordar la situación y el problema fácil y sencillo”, y hay quien los anima a usar el “taladro a las 8 de la mañana”. Pero también se manifiestan quienes se muestran mucho más comprensivos con la vida, los ritmos y los sonidos universitarios. Y hay hasta quien recuerda que esos vecinos hacían lo mismo hace 25 años o ya no recuerdan sus épocas de estudios?”, animando un complejo debate sobre la convivencia residencial en una ciudad donde durante el curso académico estudian más de 21.000 estudiantes.