Sara Lago Vigo, 05 JUN 2026 - 13:54h.

Los errores detectados en exámenes como Historia de España y Dibujo Técnico han provocado críticas de alumnos, profesores y familias

La polémica ha puesto el foco sobre el organismo que organiza la Selectividad en Galicia y sobre los mecanismos de revisión de las pruebas

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La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Galicia ha cerrado su edición de este año envuelta en una polémica. Los errores detectados en varios exámenes, las quejas de estudiantes y docentes, las peticiones de responsabilidades y el enfrentamiento institucional entre la Xunta y la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) han situado el proceso de Selectividad en el centro del debate educativo.

Aunque las incidencias afectaron a un número reducido de materias respecto al conjunto de pruebas realizadas, el impacto ha sido significativo al tratarse de exámenes de los que dependen las notas de acceso a la universidad de los estudiantes gallegos.

Los errores que desataron la controversia

La principal disputa surgió tras los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico, donde estudiantes y profesores detectaron errores e inconsistencias en algunos enunciados. En el caso de Dibujo Técnico, la situación provocó una fuerte reacción entre parte del alumnado, que llegó a reclamar la repetición de la prueba. Sin embargo, la CiUG descartó esa posibilidad y optó por aplicar criterios extraordinarios de corrección para evitar perjuicios académicos.

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La comisión organizadora defendió que las incidencias fueron comunicadas durante el desarrollo del examen y recordó que se amplió el tiempo disponible para completar la prueba. No obstante, algunos estudiantes denunciaron que las aclaraciones no llegaron con la misma rapidez en todas las sedes, lo que generó una sensación de desigualdad entre los estudiantes.

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Las críticas también alcanzaron a otras materias. Algunas preguntas de Física generaron dudas entre parte del alumnado, mientras que en Historia de España se cuestionó la formulación de determinados ejercicios. Aunque la CiUG insistió en que ninguna de estas incidencias perjudicará las calificaciones finales, la polémica ya estaba sobre la mesa.

La Xunta exige explicaciones

Las incidencias han abierto además un conflicto institucional poco habitual, y es que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha calificado los errores de "claros y flagrantes" y aseguró que situaciones de este tipo generan preocupación entre estudiantes y familias. Desde la Xunta se reclamaron explicaciones sobre el funcionamiento de los grupos encargados de elaborar y revisar las pruebas. La Consellería considera necesario reforzar los mecanismos de supervisión y ya ha avanzado su intención de incrementar su participación en la organización de la PAU en los próximos años.

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Frente a estas críticas, la CiUG defendió su gestión y recordó que la inmensa mayoría de los exámenes se desarrollaron sin incidencias. Su presidente, Iván Area, reconoció los errores detectados, pero los atribuyó a fallos humanos inevitables dentro de un proceso que moviliza a miles de estudiantes y centenares de docentes.

¿Quién organiza la PAU en Galicia? El papel de la CiUG en el centro del debate

La controversia ha puesto el foco sobre un organismo hasta ahora tal vez no muy conocido por la mayoría de los estudiantes: la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG). Este órgano coordina todo el proceso de acceso a la universidad en la comunidad autónoma. Está integrado por representantes de las tres universidades públicas gallegas y por miembros designados por la Consellería de Educación.

Entre sus funciones se encuentran la elaboración del calendario de exámenes, la designación de tribunales, la coordinación de las correcciones, la custodia de las pruebas y la supervisión de los criterios de evaluación. También es la responsable de garantizar el anonimato de los estudiantes durante la corrección y de establecer las adaptaciones necesarias para alumnos con necesidades específicas.

Esta situación durante la PAU ha provocado que muchos cuestionen si los actuales protocolos de elaboración y revisión de exámenes son suficientes para evitar errores en pruebas que pueden resultar decisivas para el futuro académico de miles de jóvenes.

Móviles, chuletas y máxima vigilancia: el otro balance de la PAU gallega

Más allá de los errores en los exámenes, la PAU también dejó varios casos de incumplimiento de las normas. La CiUG confirmó la detección de tres estudiantes con teléfonos móviles y de otro alumno que portaba apuntes ocultos durante una prueba. Galicia es una de las comunidades que utiliza sistemas de detección de radiofrecuencia para localizar dispositivos electrónicos en las aulas, y la normativa contempla sanciones que pueden llegar a la expulsión de la prueba o incluso a la anulación completa de los exámenes realizados.