Las investigaciones se centran ahora en las posibles responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse del incidente

Un especialista en ingeniería industrial y sistemas de hidroterapia ha realizado una inspección pericial del aparato

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CulleraLa investigación sobre la muerte de de Patrick Tobin y Thomasina McArdle, un matrimonio irlandés cuyos cadáveres fueron encontrados por sus dos hijos en el jacuzzi de su casa en la localidad valenciana de Cullera, continúa, con algunas incógnitas todavía por resolver.

Según recoge Las Provincias, las investigaciones se centran ahora en las posibles responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse del incidente. Las autoridades han descartado que se tratase de una muerte violenta como se pensaba al principio por las heridas que presentaba una de las víctimas y ahora los investigadores se centran en determinar si la bañera de hidromasaje sufrió algún tipo de fallo que desencadenara la tragedia.

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La autopsia señala un fallo cardiaco

La principal hipótesis del Equipo de Policía Judicial de Almussafes se centra ahora en el sistema que aspira y hace circular el agua en los spas y jacuzzis.

La autopsia preliminar señala hacia un colapso cardiopulmonar agudo derivado del pánico y la extenuación por el atrapamiento por succión. La principal hipótesis apunta a que un posible fallo técnico habría desencadenado una situación en la que uno de los miembros de la pareja habría intentado auxiliar al otro.

El hijo del matrimonio los encontró

Sus dos hijos adolescentes, una chica de 16 años y un chico de 14 con necesidades especiales, fueron los que encontraron los cuerpos sin vida del matrimonio el pasado martes en el jacuzzi de Villa Luna, un chalé de lujo que la familia alquiló en la exclusiva urbanización Cap Blanc para disfrutar de sus vacaciones.

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La familia había disfrutado de una barbacoa familiar y los padres decidieron relajarse en el spa alrededor de las 15:00 horas de la tarde. Cuatro horas después, el hijo menor bajó a buscarlos y los encontró tendidos en el suelo. Creyendo que simplemente dormían la siesta, decidió no despertarlos ni alertar a su hermana. Los hermanos cenaron solos y se acostaron sin ser conscientes de la tragedia. A las 05:00 horas de la madrugada, el niño volvió a la planta baja al ver que la cama del matrimonio estaba intacta. Los cuerpos seguían en la misma posición y los hermanos, desorientados, salieron a deambular por las calles de Cullera hasta que un vecino logró comprender lo que ocurría y avisó a Emergencias.

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Se analiza la bañera y las posibles responsabilidades

Según recoge el citado medio, un especialista en ingeniería industrial y sistemas de hidroterapia ha realizado una inspección pericial del aparato. Uno de sus objetivos es cuantificar cuánta potencia y fuerza de arrastre recoge, ya que los indicios apuntan a un atrapamiento por succión como causa de la tragedia.

Al tratarse de una vivienda de uso turístico, el chalé debe contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a los huéspedes. Ahora, la investigación deberá determinar si la aseguradora del inmueble debe hacerse cargo de las indemnizaciones o si existe alguna causa que permita excluir la cobertura. Entre ellas estaría una posible negligencia grave, por ejemplo, si se acredita que la maquinaria del jacuzzi fue manipulada sin homologación o que no se realizaron las revisiones mecánicas necesarias.

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La otra vía apunta a la empresa que instaló la bañera de hidromasaje, cuya responsabilidad podría entrar en juego si se detecta algún defecto en el montaje o en los sistemas de seguridad. Una de las claves será averiguar por qué no funcionaron los mecanismos previstos para evitar el accidente. Los especialistas analizarán la presión generada por los motores y comprobarán también el estado y funcionamiento del botón de parada de emergencia, para determinar si estaba operativo y podía utilizarse correctamente.