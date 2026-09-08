El ministerio de Educación está notificando a los alumnos en qué estado se encuentra su solicitud sobre la beca MEC 2026-2027

Becas de comedor en España: los tipos que hay, cómo pedirlas y requisitos principales para recibirlas

Compartir







Arranca septiembre y con él un nuevo curso escolar. Millones de estudiantes se preparan para regresar a las aulas y afrontar este nuevo ciclo escolar. Y es que en los próximos días, el Ministerio de Educación resolverá una noticia que esperan con ansia muchos de los estudiantes y de sus familias.

PUEDE INTERESARTE Qué becas existen para opositores en 2026

Las becas MEC para el curso 2026/2027 ya han comenzado su proceso de tramitación. Los estudiantes que solicitaron la beca pueden consultar en qué estado se encuentra su solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación. Será de forma escalonada cuando el ministerio vaya notificando a los alumnos y estudiantes quiénes han sido los agraciados con esta ayuda económica.

¿Cuándo se notifica y cómo consultar el estado de la beca MEC?

A pesar de que el curso arranca en tan solo unos días, algunos de los solicitantes de la beca MEC ya han ido recibiendo la resolución del ministerio a través de un correo electrónico avisando de que ya pueden consultar su notificación. En ella se informa de si cumplen o no los requisitos económicos para recibir la ayuda.

PUEDE INTERESARTE Un millón de niños españoles se quedarán sin la beca comedor

Para saber cómo avanza la solicitud, el solicitante debe entrar en la sede electrónica del Ministerio de Educación y acceder al apartado de 'Mis expedientes' o 'Mis notificaciones'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es importante revisar las notificaciones con frecuencia, ya que el ministerio puede solicitar documentación adicional o comunicar cambios en la tramitación. Si la beca aparece como "resuelta", significa que ya ha sido tramitada y el estudiante debe consultar la notificación para saber si ha sido concedida o denegada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Cuándo se concederá el veredicto final?

Hay que recalcar que la concesión de la beca no se produce toda de una vez. Primero se comprueban los requisitos económicos y, después, los requisitos académicos. Por este motivo, los estudiantes pueden recibir varias notificaciones antes de conocer la resolución definitiva.

El ministerio publicará más adelante la resolución definitiva de las becas correspondientes al curso 2026-2027.

¿Cómo reclamar si deniegan la beca?

No obstante, si el estudiante no está de acuerdo con la resolución o considera que existe algún error, puede presentar una reclamación.

En esta primera fase, del 7 al 28 de septiembre de 2026, los estudiantes podrán presentar alegaciones, aportar documentación o modificar algunos datos de su solicitud, como determinados datos académicos o la cuenta bancaria.

Las alegaciones deben presentarse dentro del plazo indicado en la notificación. Normalmente, cuando se trata de una resolución provisional, el plazo es de 10 días hábiles, aunque siempre hay que comprobar el plazo concreto que aparece en la notificación recibida.

Si posteriormente tampoco se está de acuerdo con la resolución definitiva, existe la posibilidad de presentar un recurso de reposición dentro del plazo establecido. Por tanto, los estudiantes que solicitaron la beca MEC para el curso 2026-2027 deben estar pendientes de su correo electrónico y de la sede electrónica del ministerio para conocer las novedades de su solicitud y no dejar pasar los plazos de reclamación.

¿Debo devolver el dinero de la beca?

Si eres uno de los afortunados que han sido becados por el ministerio, tienes que recordar que también tienes una serie de obligaciones. Siempre debes tener en cuenta que, cuando obtengas la beca, deberás cumplir con la obligación de utilizar el dinero para su finalidad, es decir, para estudiar, asistir a clase y aprobar las asignaturas del curso.

Si no cumples alguno de estos requisitos tendrás que devolver toda la cantidad de dinero que hayas recibido de la beca:

Si te das de baja en el centro de estudios durante el curso.

Si no asistes al 80 % o más de las horas lectivas, salvo excepciones.

Si no superas el 50 % de las asignaturas, los créditos matriculados o las horas matriculadas en convocatoria ordinaria o extraordinaria.

Las novedades de la beca MEC en el curso 2026/2027

Una de las novedades de esta convocatoria es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, unos 20.000 estudiantes, podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas).

La segunda novedad de esta convocatoria se refiere al alumnado con discapacidad. El próximo curso, cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).

Esta nueva convocatoria incorpora además una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar: se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular. Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, ya que en los últimos 15 años no se habían modificado.