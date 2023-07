Alberto Núñez Feijóo "Nos jugamos qué modelo de país queremos, España puede iniciar una nueva época"

Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido su derecho al voto en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid: ha sido el tercer candidato en votar, tras Pedro Sánchez y Abascal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido su derecho al voto en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, donde inmediatamente después, sobre las 11:30 horas, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha expresado su compromiso con España y ha agradecido a todos la participación en estas elecciones generales en pleno 23 de julio pese a las "las condiciones climatológicas y todas las adversidades" en estas fechas en las que muchos han tenido que interrumpir incluso sus vacaciones para acudir a la cita con las urnas.

"Quiero decirles, en primer lugar, que me siento muy orgulloso de mi país, nuestro país, porque a pesar de todas las circunstancias meteorológicas, a pesar de la temporada estival, a pesar de que hay millones de personas fuera de su domicilio, me consta que de momento está habiendo una buena participación. También me consta, por testimonios personales, que hay mucha gente que ayer, bien en avión, tren o coche, se han desplazado a Madrid los que estaban fuera, y eran muchos, y por lo que me dicen también las autovías de entrada a la ciudad están con bastante tráfico", ha dicho al inicio de su discurso, en el que ha querido dedicar las primeras palabras a todos los que están trabajando en un día como hoy.

"Espero y deseo que tengamos una jornada como hasta ahora. Normal, tranquila, festiva y también quiero agradecer de una forma muy especial, en primer lugar, a todas las personas que les ha tocado estar en la mesa: tanto titulares de la mesa como suplentes. También a todas las personas que han tenido que trabajar muchísimo en las últimas semanas. Me refiero a la dirección logística, a los carteros y las oficinas de Correos. Le quiero agradecer mucho a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estén custodiando la democracia, que estén en las mesas, y por supuesto también a todos aquellos interventores y apoderados de todos los partidos que hoy, con su papeleta, están hoy aquí, y con su señal de identidad acreditando el recuento y la aproximación a las mesas, que se está celebrando con normalidad".

Alberto Núñez Feijóo: "Nos jugamos muchas cosas"

"Es evidente que nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos qué modelo queremos de país. Nos jugamos tener un Gobierno sólido, fuerte. Es necesario que España hable, que España decida, y todo lo que decida España estará bien. Todo lo que hable España con nitidez y claridad será bueno para los españoles", ha subrayado el líder popular, que ha recalcado su compromiso con el país y sus electores.

"Simplemente decirles que yo estoy a disposición de mi país. Lo he estado siempre durante estos últimos 30 años. Asumo por primera vez la candidatura a la Presidencia del Gobierno de España. Sé que es el mayor honor que puede tener un español, pero también la mayor responsabilidad que puede ejercer un ciudadano. También quiero decirles que ocurra lo que ocurra seguiré trabajando por mi país. Creo en él. Es mi pasión, es mi compromiso, es mi vocación y también es mi destino. No he hecho otra cosa desde el punto de vista profesional que trabajar en los servicios públicos, en la Administración General del Estado, en Galicia durante 13 años, y ahora, en el último año y medio, como presidente de un partido que opta a las elecciones y que está muy atento al escrutinio electoral para ponerse a disposición de los españoles en el lugar donde los españoles señalan", ha apostillado.

Si nos diesen a elegir todos los españoles volveríamos a elegir ser españoles

"No tengo mucho más que decirles, sino agradecerles todo esto tiempo de seguimiento. Sobre todo a los periodistas que me han seguido en el último año y medio, les quiero agradecer su amabilidad, generosidad y comprensión. Me he recorrido España en este año y medio y he aprendido y confirmado que tenemos uno de los mejores países del mundo, y estoy convencido de que si nos diesen a elegir todos los españoles volveríamos a elegir ser españoles. Es muy difícil superar la calidad humana y superar la belleza, el patrimonio, los idiomas y la cultura de nuestro país", ha defendido.