La reina Letizia ‘rapea’ por la salud mental: “Todos tenemos limitaciones, miedos e inseguridades"

“Decidme, por favor, a qué os suena esto: hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato”.