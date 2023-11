Aitor Esteban vuelve con su tractor al Congreso: "Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox”

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha tirado de ironía para reiterar su 'no' del pasado mes de septiembre a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El diputado vasco ha recuperado un viejo 'cara a cara' que mantuvo con el que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano", le dijo Aitor Esteban allá por 2016 en el Congreso de los Diputados. El entonces líder del PP se sometía a un debate de investidura como el que se está desarrollando estos días en la Cámara. "Si quieres grano Aitor, te dejaré mi tractor", le contestó Rajoy a Aitor Esteban.

El tractor se convertía así en protagonista central del debate. El señor Feijóo acusaba al PNV de cambiar el tractor por la hoz y el martillo. Y Aitor Esteban no ha tardado en contestarle. “Y señor Feijóo, que ayer me habló otra vez de tractores, quejándose de que yo no quería el suyo: a ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra asonante, consigo que lo entienda: Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox”.

No es la única anécdota protagonizada por Aitor Esteban . También ha vuelto a dar rienda suelta a sus referencias cinéfilas. En este caso ha sido Ultimátum de Bourne al referirse en que “demasiadas veces he visto quedarse en agua de borrajas compromisos y buenas voluntades. Así que señalado que como en el ‘Ultimátum de Bourne’ , mi regla número uno es, ‘espera lo mejor y prevé lo peor’. Así es exactamente como encara mi grupo parlamentario el momento, decía entonces”.

Esteban ha dicho en la tribuna del Congreso frases como, "como diría el señor Garci, qué grande es el cine", cuando ha querido irónicamente comentar alguna de las expresiones realizadas en el Congreso. Cuando en 2020 no se lograba mayoría para lograr un presidente del Gobierno ante la negativa a hacerlo por parte de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias habló del día de la marmota y la película Atrapado en el tiempo. Y luego ironizó cuando se pusieron de acuerdo con el filme "Fast & Furious" pasando por "Thelma & Louise" al decir que no "estábamos en el fin del mundo". También recordó Moneyball, para señalar que "el primero en romper el muro siempre sale sangrando" cuando se produjo el primero gobierno de coalición en España. Y también citó a El buen pastor y un diálogo en el que el jefe de contrainteligencia se reúne con un anciano italoamericano que le dice: "los italianos tenemos la familia y la iglesia, los irlandeses su patria, los judíos su tradición y los negros su música. ¿Ustedes qué tienen?" Y le responden: "los Estados Unidos de América, ustedes solo están de visita", para criticar la visión del Estado del PP. Como se decía en Vencedores y Vencidos, "el país no es una roca". A Sánchez le llegó a decir citando a la Delgada Línea Roja: "puede que yo sea tu mejor amigo y no te hayas dado cuenta". Eva al Desnudo también fue citada en su momento al hablar del primer gobierno de coalición: "Abróchense los cinturones, esto va a ser una noche movidita". Y también ha echado mano alguna vez a las películas deportivos como Un Domingo cualquiera: "De ustedes depende o aprendemos a pelear como equipo o perderemos como individuos". Ante la incredulidad de muchos actos políticos también ha citado a Sopa de Ganso: "Hombre por favor a quién van a crecer a mi o a sus propios ojos". En su apoyo al Gobierno de coalición PSOE-Podemos, dijo citando a El Club de los poetas muertos, "hay un momento para el valor y otro para la prudencia, el que es inteligente sabe distinguirlos, y acabó con Lawrence de Arabia y el lema "la ilusiones pueden ser muy poderosas", al desearle suerte a Pedro Sánchez en su día.