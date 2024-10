Felipe González: “Una cosa es pactar la gobernabilidad y otra es hacerlo de manera mercenaria para seguir en el poder”

Felipe González , expresidente del Gobierno, ha vuelto a pronunciarse de forma crítica con la dirección de su partido y el rumbo actual de la formación, lamentando que “el PSOE era un proyecto de país y ahora no lo es ”.

“Ahora No tenemos un proyecto de país autónomo, con vocación mayoritaria y con autonomía estratégica. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a cambiar de posición cada día . Si se necesita un voto o siete o cinco”, ha manifestado en una entrevista publicada por el diario ‘El Mundo’ de la que se hace eco EFE.

"Es el único partido que representaba lo que es un proyecto de país, aceptando la pluralidad y la diversidad, eso era el Partido Socialista. Digo era, porque ahora no lo es. Puede volver a serlo. Ahora no somos alternativa en la mayoría de los sitios donde, cuando perdíamos, la única alternativa posible era el Partido Socialista".

En su opinión, existen muchos partidos con siglas cargadas de historia que cuando fracasan desaparecen, como el Partido Socialista francés, que “se diluyó”. Sin embargo, no cree que ese sea “el destino del PSOE”, aunque cree que “existe ese riesgo más allá de la militancia, que por definición se va reduciendo en la sociedad que vivimos”.

¿El votante del PSOE va a permanecer fiel a unas siglas, pase lo que pase con su comportamiento en políticas públicas? Yo no lo creo", sostiene, contestando inmediatamente a la cuestión.

Más allá, en su entrevista asevera que no teme que le echen del PSOE como a Nicolás Redondo, pero apunta: “Quien me expulse del PSOE tendría que mostrar a la opinión pública que es más PSOE que yo". "Y no sería fácil, si analizamos un ciclo histórico como el que venimos analizando".