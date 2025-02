La vicepresidenta ha aseverado que las energéticas "no tienen ningún interés hasta la fecha, no han mostrado ningún interés, el más mínimo interés, por ampliar la vida útil de las centrales nucleares".

"Somos un Gobierno responsable, porque estamos actuando en la gestión de esos residuos, con una actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. Miramos en este contexto también en acompañar en esa transición justa, siempre primero, no dejar a los territorios, no dejar a los trabajadores y, desde luego, engañar con prácticas de calendarios ficticios que, de momento, no están, no es la solución para todos esos trabajadores", ha puntualizado.