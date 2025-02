"Me gustaría que lo que hacemos aquí sirva para algo", le ha pedido Salvador Foronda, senador del PP, a la directora de la AEAT, y le ha instado a que no cejen en concluir todas esas inspecciones y que las irregularidades que encuentren las deriven a la Fiscalía. No obstante, Foronda cree que "no hicieron nada y siguen sin hacer nada a pesar de tener toda la documentación".