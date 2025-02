Reyes Maroto , exministra de Industria, ha optado este miércoles por no contestar a los senadores en su segunda comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo y lo ha justificado en la denuncia del PP en la Audiencia Nacional sobre la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel, que la afecta.

En su primer turno de palabra, Maroto ha recordado que al comparecer el 29 de enero se despidió indicando a los senadores que no tendría inconveniente en regresar a la comisión, pero que en estas tres semanas ha tenido conocimiento del escrito del PP en el que judicializa la licencia a Villafuel y la involucra, por lo que ha añadido: "con mi mayor respeto a la Cámara y a su trabajo, ustedes entenderán que me acoja a mi derecho a no declarar".