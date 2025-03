El juez del Tribunal Supremo que investiga el ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, rechazando el recurso de José Luis Ábalos y su defensa, ha confirmado su decisión de prohibirle la salida del país y retirarle el pasaporte, por lo que no le será devuelto, como había pedido el exministro. A lo que sí accede el juez, no obstante, es a permitirle comparecer cada 15 días ante el Juzgado Decano de Valencia y no ante la secretaría de la Sala de lo Penal del alto tribunal, como había dispuesto.