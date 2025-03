"Que convoque el debate del estado de la nación para que retrate la soledad de un Gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi", ha afirmado el líder del PP en su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido que se ha celebrado en la sede de Génova. En sus casi siete años como presidente, ha recordado, Sánchez sólo se ha sometido a uno.

Feijóo ha afirmado que si Sánchez "no sabe lo que quiere hacer" ni "lo que tiene que hacer", no es "capaz de convencer" y "no quiere que se vote", el debate "trascenderá al Congreso y la mayoría social de este país recuperará la voz".