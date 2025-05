Además, Suecia ha insistido en que, aunque el artículo 36 del TFUE permite restricciones por motivos sanitarios, "estas deben respetar el principio de proporcionalidad", criticando que España "no haya justificado por qué no adopta medidas menos restrictivas como el etiquetado o la limitación por edad ", lo que considera una propuesta "excesiva, injustificada y perjudicial para la libre circulación de mercancías en la UE".

Por su parte, Grecia mantiene que España "impone restricciones desproporcionadas al etiquetado y crea obstáculos al comercio intracomunitario " y denuncia el límite de nicotina de 0,99 mg por bolsa, que considera "conduce efectivamente a una prohibición de su comercialización, en violación del artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". Así, el país heleno cree que el proyecto de real decreto español "no menciona ninguna razón de interés público" que justifique tales limitaciones.

El país rumano ha cuestionado especialmente que España no haya evaluado "opciones menos restrictivas", como la prohibición de venta a menores , una medida que ellos ya aplican desde 2024 y que consideran "proporcional al objetivo previsto".

"La prohibición de aromas distintos del tabaco no cumple los criterios de justificación impuestos por la legislación de la UE", han argumentado en su dictamen.

Además, Rumanía ha denunciado que el proyecto español es "incompatible con los artículos 34 y 36 del TFUE" al limitar el acceso a productos comercializados legalmente en otros estados miembros y ha criticado especialmente "el breve período transitorio" que no prevé plazos para la entrada en vigor de los nuevos requisitos sobre bolsas de nicotina y productos a base de hierbas calentados.

"Los sobres de nicotina no contienen tabaco, no se queman, no crean humo ni cenizas" y están "destinados a quienes fuman como alternativa a los cigarrillos convencionales", defienden, como argumento contra la eventual restricción comercial.