Santos Cerdán asegura que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal: "No tengo ningún miedo"

En uno de los audios filtrados que rodean al conjunto de la investigación del caso Koldo vuelve a aparecer una figura de la que se ha hablado en las últimas semanas porque era “objetivo” principal de Leire Díez: el teniente coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Antonio Balas.

“Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. No tengo ninguna gana de que pase que este señor, Antonio Balas, se convierta en verdugo de todos. Y, de momento, lo que está haciendo es convertir a todos en presos y carceleros de él. Eso es lo que hay que desmontar”, decía Leire Díez en uno de sus famosos audios, publicado por El Confidencial.

El agente, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, cuyo nombre e imagen llevan ya dos semanas en el centro del debate político, precisamente estaba al frente de uno de los registros llevados a cabo ayer por parte de esta unidad: el de la empresa navarra Servinabar, vinculada al caso Koldo, como informa en el vídeo Paula Zabala.

El registro a la empresa Servinabar en Pamplona

En total, fueron seis horas de registros en la sede de la constructora Servinabar, responsable de unas obras, –las del túnel de Belate–, cuya adjudicación estuvo rodeada de sospechas desde el principio. Ahora se investigan posibles irregularidades a raíz de unas conversaciones entre Ábalos, Koldo y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

La conexión con Navarra podría estar precisamente en esas obras de Belate. Es la mayor obra pública adjudicada en la Comunidad Foral en los últimos 10 años, con más de 70 millones de euros, y lo que se está investigando es si José Luis Ábalos, exministro de Transporte, podría haber recibido alguna mordida por ellas.

La empresa Servinabar lleva meses siendo investigada por esas presuntas adjudicaciones irregulares en Navarra y allí, en sus registros en Pamplona, se pudo constatar la presencia inusual de un mando tan alto como el del teniente coronel Balas, uno de los señalados por Leire Díez en sus audios.

La constructora, presuntamente vinculada con Santos Cerdán

En la inspección a Servinabar, supuestamente vinculada con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, los agentes se llevaron lo necesario para las investigaciones.

Por una de sus adjudicaciones Cerdán llegó a preguntar en el Congreso, en la primera vez que se interesaba ante la Cámara por cuestiones relativas a obra pública. Lo hizo, concretamente, pocos días antes de que se comenzaran a publicar las primeras informaciones en las que se le relacionaban con la constructora.

Al respecto, Aldama aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que Cerdán sí recibió comisiones de obras públicas.

“Se le dan 15.000 euros. Estábamos viendo una licitación con una constructora que prefiero no decir el nombre”, declaró el 21 de noviembre de 2024 en la Audiencia Nacional.

Hoy, por su parte, Santos Cerdán se mostraba tranquilo: “Yo no tengo miedo. No tengo nada de lo que defenderme, además. No sé que es lo que puede haber”, ha dicho, negando con contundencia haber participado en una adjudicación ilegal: “En ninguna”, ha sentenciado.

