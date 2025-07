Diputados de la izquierda aragonesa abandonan el pleno tras unas descalificaciones del portavoz de Vox contra un diputado de Podemos

Los diputados de PSOE, CHA, IU y Podemos en las Cortes de Aragón han decidido este miércoles abandonar el hemiciclo en protesta por las descalificaciones personales del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, al diputado de Podemos, Andoni Corrales, durante el debate de un decreto ley en un pleno extraordinario.

Durante su intervención para justificar el voto, Nolasco ha espetado que Corrales "no tendría que estar en el Parlamento porque no tiene el suficiente nivel", unas palabras que se ha negado a retirar pese a la petición expresa de la presidenta de la Cámara, Marta Fernández, de su mismo partido, y quien, "motu proprio", ha pedido que no consten en el diario de sesiones.

Corrales había intervenido minutos antes para proponer la supresión de todas las subvenciones de dinero público a partidos con condena del Tribunal de Cuentas por financiación irregular, en referencia a Vox, cuyo portavoz le ha reprochado el uso político de ese argumento.

Un "trato denigrante"

Tras un tenso cruce de intervenciones, y después de que Corrales instara a Nolasco a “no entrar en lo personal”, los diputados de los grupos de izquierda han abandonado el hemiciclo, lo que ha llevado a la presidenta de las Cortes a reclamar “respeto institucional” y “decoro parlamentario”, advirtiendo a los parlamentarios que no pueden comportarse “como si estuvieran en un concierto de rock”.

El incidente ha llevado a PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, PAR, Podemos e IU a emitir un comunicado conjunto en el que condenan el “trato denigrante” del portavoz de Vox y exigen a Marta Fernández que “no tolere palabras denigrantes hacia ningún representante parlamentario”.

La oposición ha mostrado así su más enérgica condena a que "desde la ultraderecha se insulte y se denigre la representatividad de la ciudadanía aragonesa que democráticamente elige a sus representantes políticos en este Parlamento", toda vez que han señalado que el debate parlamentario, el intercambio de ideas y la confrontación de políticas "no debe pasar unas líneas rojas", y en Aragón, se llega a la mitad de esta legislatura "con el insulto y la falta de decoro instalados en las Cortes".