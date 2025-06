El líder de Vox ha llamado al jefe del Ejecutivo "indecente, un corrupto y un traidor" y se ha ido

Gritos de dimisión en el Congreso tras las palabras de Pedro Sánchez asegurando que “el PP es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos”

MadridEl líder de Vox, Santiago Abascal, ha abandonado este miércoles el hemiciclo del Congreso sin esperar a la respuesta a su pregunta de Pedro Sánchez, en la sesión de control. El presidente del Gobierno, que ha escuchado gritos de dimisión en una agria sesión a cuenta del caso Cerdán, le ha afeado a Abascal la "falta de respeto" a las instituciones.

En la sesión de control al Gobierno, Santiago Abascal ha preguntado al jefe del Ejecutivo "cuánto dinero ha robado" su entorno, en pleno escándalo por la presunta corrupción del ex Secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, pero le ha trasladado que no iba a quedarse a escuchar su respuesta porque espera "mentiras" y ya no aguanta "el modo en que humilla y engaña a los españoles". "Es usted un indecente, un corrupto y un traidor", ha agregado, y se ha ido.

Mientras tanto, los diputados de su grupo parlamentario gritaban "sinvergüenza" e "inútil" al presidente. Fuentes de la Ejecutiva de Vox precisan a Europa Press que Abascal ha recalcado a Sánchez que es "un indecente" al pasar por delante de él.

Durante su pregunta, el líder de Vox ha enumerado problemas que afectan a los españoles "mientras su entorno robaba", como las dificultades para llegar a fin de mes, el acceso a la vivienda, los ciudadanos en riesgo de pobreza extrema y el apagón. "Mientras su entorno robaba, los españoles pagaban impuestos para que algunos se lo gastaran en putas", ha dicho. También ha arremetido contra las subvenciones a las ONG que ayudan a los inmigrantes.

Además, le ha acusado de "estar dispuesto a aguantar cualquier precio, aunque sea la destrucción de la democracia", para permanecer en La Moncloa y que es consciente de que los socios parlamentarios habituales aún le apoyan. "¿Cómo no va a tener su apoyo? Si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores", ha añadido.

La financiación de Vox, en la sesión de control

Por su parte, Pedro Sánchez ha contestado al "ausente" Abascal y ha lamentado que "la ultraderecha trae odio, falta de convivencia y falta de respeto a las instituciones", y ha defendido que en los siete años de Gobierno socialista "no ha habido ninguna sentencia de corrupción" contra el Ejecutivo, aunque actualmente haya investigaciones en curso contra "tres exmilitantes socialistas", en alusión a Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

A renglón seguido, Sánchez ha recordado las sanciones del Tribunal de Cuentas contra Vox por financiación irregular, el presunto caso de corrupción que afecta al concejal valenciano Juanma Badenas, el préstamo concedido al partido por un banco húngaro vinculado a Viktor Orban y el desvío de siete millones de euros a la Fundación Disenso, presidida por Abascal, que ha denunciado la exdirigente Macarena Olona. También que Vox ha suprimido la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares y la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana, entre otras.

"Esta es la realidad, la hipocresía cum laude del partido de la ultraderecha y de la derecha (en referencia al PP) cuando hablan de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha rematado su réplica leyendo algunas declaraciones de Olona, como "Vox apesta a corrupción" o que el partido ha pasado "del todo por la patria al todo por la pasta".