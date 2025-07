El PP ha recurrido al humorista canario Abraham Gómez Rosales para amenizar su Congreso y criticar al PSOE y a Pedro Sánchez

El PP renueva en su Congreso la confianza en Alberto Núñez Feijóo para ganar las elecciones

El Partido Popular ha recurrido al humorista canario Abraham Gómez Rosales para amenizar su XXI Congreso nacional extraordinario relatando las "bondades" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, "lo está pasando muy mal".

El cónclave del PP, en el que Alberto Núñez Feijóo saldrá reelegido presidente del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, coincide con el Comité Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez dará a conocer los cambios en su Ejecutiva. Entre esos cambios figura el de la sustituta de Santos Cerdán --que ingresó el pasado lunes en prisión-- al frente de la Secretaría de Organización y que ocupará la valenciana Rebeca Torró.

"Pedro no tiene a nadie"

El cómico canario ha subido al escenario cargando desde el primer minuto contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y haciendo alusión a las incidencias que se vivieron esta semana en el aeropuerto de Barajas y la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

"Me han invitado a venir a este maravilloso comité. Y estoy feliz, estoy contento. Venía en el avión y estaba viendo qué bonita está España. España está bonita. Está muy preciosa", ha dicho para añadir que "estaban todos los trenes parados" y que lo que ocurre es "digno de Óscar".

Ante los más de 3.200 compromisarios del PP que asisten al cónclave del PP que se celebra este fin de semana en Ifema, el humorista canario --que ha subido pasadas las 12.00 horas al plenario-- ha confesado que estaba ahí para "hablar de Pedro", que "lo está pasando muy mal".

"Y ahora sí estoy hablando en serio, no tiene nada, no tiene a nadie, Pedro", ha exclamado, para añadir que "el otro día en una rueda de prensa no había prensa" y "él le hablaba como a una gente del más allá".

"No les quito más tiempo. Voten por Pedri. De verdad", ha concluido, cosechando los aplausos de los asistentes al congreso del PP. El presidente del congreso y alcalde de Badalona, ha saludado este momento "divertido y distendido". "Nos hemos reído", ha exclamado.

También la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), ha destacado la presencia del humorista canario. "Me encanta la España del humor de Abraham. Muchísimas gracias por estos cinco minutos y por explicar desde el humor la realidad de España", ha enfatizado.